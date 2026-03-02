|
02.03.2026 06:31:29
RACCOON gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RACCOON präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
RACCOON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,47 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,33 Prozent auf 1,68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
