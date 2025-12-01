RACCOON: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

RACCOON lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,02 Prozent auf 1,58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at