RACCOON stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RACCOON stellte am 11.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,08 JPY, nach 8,59 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,76 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 39,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 39,61 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at