RACCOON stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RACCOON gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,70 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,93 Prozent auf 1,78 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at