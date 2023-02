Rache von Gouverneur DeSantis?: Florida entzieht Disney Rechte für Freizeitpark-Areal

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Der Disney -Konzern kritisiert ein Gesetz in Florida, welches Unterricht zum Thema Homosexualität verbietet. Gouverneur Ron DeSantis will das offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Nun verliert das Unternehmen die Verwaltungsrechte für den Bezirk, in dem auch der berühmte Freizeitpark steht.