RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
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27.04.2026 20:02:04
Rachel Reeves considering rent freeze to limit Iran war fallout
Exclusive: Sources say chancellor is examining exceptional measures to protect household budgetsRachel Reeves is considering imposing a one-year rent freeze on private sector homes amid growing alarm in government about the impact of the Iran war on voters’ budgets.Landlords in England would be banned from raising rents for a limited period of time under the proposals, which are being debated within government as part of a major cost of living package to be launched in the coming weeks. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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