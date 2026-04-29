Time Aktie

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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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29.04.2026 08:00:47

Rachel Reeves’s tax shake-up: time to plan ahead, from Isas to self-assessment

The chancellor’s changes will come into force in April 2027, affecting everyone from savers to landlords and sole traders. Experts say to act nowMillions of people will be affected by a range of savings, investment and tax changes that take effect in just under a year’s time.“April 2027 may feel some way off, but when it comes to financial planning, a year is not a long time,” says Jason Hollands at the wealth management firm Evelyn Partners. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
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