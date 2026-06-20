Kingdom Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: A0LF44 / ISIN: KYG525741032
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20.06.2026 19:23:19
Racist riots break out across United Kingdom
A video of a knife attack sparked racist riots across the Northern Irish capital Belfast on Monday, with violence has now spreading across the United Kingdom. Keir Starmer says there will be "no tolerance" for rioters.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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