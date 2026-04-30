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30.04.2026 06:31:29
Rackla Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Rackla Metals hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,040 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Rackla Metals ebenfalls 0,040 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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