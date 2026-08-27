Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
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27.08.2026 14:45:01
Rackspace Scott Anthony Sells 48,780 Shares for $207,315
Scott Anthony, Director of Rackspace Technology (NASDAQ:RXT), reported a sale of 48,780 shares of common stock in an SEC Form 4 filing on Aug. 17, 2026.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($4.25); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($4.21).Rackspace Technology is a global provider specializing in multi-cloud technology services. The company organizes its business into two primary divisions: Multicloud Services and Apps & Cross Platform. Through its Multicloud Services division, the firm offers comprehensive managed services for both public and private cloud environments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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