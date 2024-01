Rackspace stellt Intelligent Co-worker for the Enterprise Accelerator auf dem AWS Marketplace vor

Revolutionäres KI-System zur Unterstützung von Wissensarbeitern im Unternehmen

SAN ANTONIO, Jan. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End Hybrid Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung von Rackspace Intelligent Co-worker for the Enterprise (ICE™) Accelerator auf dem AWS Marketplace bekannt gegeben. Dieser neue Dienst ist Teil der Foundry for AI by Rackspace (FAIRTM), einer bahnbrechenden globalen Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Verbesserung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch die sichere und praktische Anwendung von KI-Technologien widmet.

Der Rackspace ICE Accelerator auf dem AWS Marketplace wurde entwickelt, um Wissensarbeiter im Unternehmen mit seiner einzigartigen Fähigkeit zu unterstützen, auf Informationen aus verschiedenen Quellen wie Dokumenten, Datenbanken oder dem Internet zuzugreifen und diese zusammenzuführen sowie relevante und präzise Antworten und Zusammenfassungen zu generieren.

"Der Rackspace ICE Accelerator auf dem AWS Marketplace wurde innerhalb von acht Wochen bereitgestellt und nutzt die neuesten Entwicklungen in Amazon Bedrock und anderen nativen AWS-Diensten, um relevante Informationen aus Unternehmenssystemen und -dokumenten abzurufen und Erkenntnisse zur Unterstützung der Entscheidungsfindung zu gewinnen", so D. K. Sinha, President, Public Cloud bei Rackspace Technology. "Unsere Kunden aus verschiedenen Branchen nutzen den Rackspace ICE Accelerator auf dem AWS Marketplace, um ihre Produktivität, Kreativität und Genauigkeit bei verschiedenen Aufgaben zu verbessern."

Rackspace ICE Accelerator auf AWS Marketplace – Anwendungsbeispiele:

Bildungseinrichtungen: Der Rackspace ICE Accelerator auf dem AWS Marketplace ermöglicht personalisierte Lernerfahrungen für Studierende.

Kundendienstteams: Verbesserung des Supports durch umfassendere und präzisere Informationen.

Vertriebsteams: Nutzung des Rackspace ICE Accelerator auf dem AWS Marketplace für die Lead-Qualifizierung, maßgeschneiderte Verkaufsangebote und schnellere Geschäftsabschlüsse.

Reise- und Gastgewerbe: Unterstützung von Reisenden bei der Reiseplanung, bei Buchungen und bei Aktivitäten am Reiseziel.

Gesundheitsdienstleister: Bereitstellung personalisierter Gesundheitsinformationen und Beratung zu rezeptfreien Medikamenten für Patienten.



AWS und Rackspace Technology arbeiten zusammen, um die komplexesten und transformativen Cloud-Herausforderungen der Kunden zu lösen. Mit mehr als 2.200 AWS-Zertifizierungen und 16 AWS-Kompetenzbezeichnungen bietet Rackspace Technology modernste AWS-Funktionen, mit denen Kunden betriebliche Effizienz, Innovation, Flexibilität und Kosteneinsparungen erzielen können.

Rackspace Technology ist ein Premier AWS Consulting Partner mit umfassender AWS-Expertise und Skalierbarkeit, um auch die anspruchsvollsten Kundenprojekte zu übernehmen.

Klicken Sie hier für den Rackspace ICE Accelerator auf dem AWS Marketplace oder klicken Sie hier, um informative FAIR-Videos anzusehen.

Über FAIR

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Beschleunigung der sicheren, verantwortungsvollen und nachhaltigen Einführung von generativen KI-Lösungen in allen Branchen verschrieben hat. FAIR will ein Multiplikator sein, um die pragmatische und sichere, anwendungsfallbezogene Einführung generativer KI in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen. Es baut auf den einzigartigen IP- und Multicloud-Fähigkeiten von Rackspace Technology und seiner globalen Präsenz auf, um Folgendes zu fördern:

Skalierte und globale KI/ML, MLOps, Analytics, DataOps sowie Anwendungs- und Datenmodernisierung für die Cloud.

Offene Innovation und Lösungen, die von AWS unterstützt werden.



Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

