Rackspace Technology als einer der Top 50 Inspiring Workplaces in der EMEA-Region und Nordamerika ausgezeichnet

SAN ANTONIO, June 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den Inspiring Workplaces Awards 2022 für die Regionen EMEA und Nordamerika ausgezeichnet wurde. Die Inspiring Workplaces Group (IW) gab bei Preisverleihungen in London und New York City zum ersten Mal ihre Listen der Top 50 Inspiring Workplaces in beiden Regionen bekannt.



Im achten Jahr der Preisverleihung hat das IW das Auszeichnungsprogramm für 2022 überarbeitet, um der sich wandelnden Arbeitswelt Rechnung zu tragen. Die Unternehmen wurden aufgefordert, ein Bewerbungsformular einzureichen, das aus sechs Schlüsselelementen besteht. Diese Elemente bilden nach Ansicht der Organisation die Basis für die Schaffung eines inspirierenden Arbeitsplatzes. Diese sind:

Kultur und Zweck

Führung

Wohlbefinden/Wellness

Inklusion und Diversität

Kommunikation

Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Unternehmen bewarben sich in einer Kategorie, die durch die Größe der Belegschaft definiert wurde. Eine unabhängige Expertenjury wählte anschließend die 50 Besten aus. Rackspace Technology wurde in der Kategorie Enterprise Business (5.000+ Mitarbeiter) in beiden Regionen auf Platz 2 und kategorieübergreifend in Nordamerika auf Platz 8 und in der EMEA-Region auf Platz 24 gewählt.

"Unser Wertversprechen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lautet: ‚Rackers sind geschätzte Mitglieder eines erfolgreichen Teams mit einer inspirierenden Mission‘", so Holly Windham, Executive Vice President und Chief Legal and People Officer bei Rackspace Technology. "Wir gestalten die Zukunft für unsere Kunden, indem wir eine Kultur schaffen, in der sich Rackers zugehörig fühlen und sich bei der Arbeit als authentische Persönlichkeiten entfalten können. Daher ist es für uns etwas ganz Besonderes, diese Anerkennung von Inspiring Workplaces zu erhalten."

Matt Manners, Gründer der The Inspiring Workplaces Group, kommentierte: "Ich gratuliere den Top 50 Inspiring Workplaces. Ein historischer Moment. In diesem Jahr war der Wettbewerb um den Inspiring Workplaces Award so stark wie noch nie. Wir halten dies für eine hervorragende Nachricht. Dies ist ein Zeichen für positive, sinnvolle Veränderungen in der gesamten Arbeitswelt. Unternehmen müssen Arbeitsplätze schaffen, die nicht nur inspirieren, sondern auch Gründe dafür liefern, dass man an sie glaubt und sich ihnen zugehörig fühlt."

Über Inspiring Workplaces – die Welt verändern

Inspiring Workplaces ist das Ergebnis eines Zusammenschlusses der Employee Engagement Awards und der Employee Engagement Alliance. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist in Nordamerika, Afrika und Australasien tätig. Inspiring Workplaces™ setzt auf die Anerkennung und Gestaltung der neuen, vorwärtsdenkenden Unternehmen der Zukunft. Indem diese innovativen Arbeitsplätze ins Rampenlicht gerückt werden, trägt Inspiring Workplaces dazu bei, den positiven Wandel am Arbeitsplatz zu fördern und denjenigen, die danach suchen, eine Quelle der Inspiration und Fortbildung zu bieten.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

