Rackspace Technology arbeitet mit Moody's Analytics zusammen, um Daten von 400 Millionen Unternehmen zu analysieren und verbesserte Risikoprofil-Angebote und -Produkte bereitzustellen

SINGAPUR, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen, hat heute seine Partnerschaft mit dem globalen Finanzdienstleister Moody's Analytics bekanntgegeben. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Moody's Analytics bei der Verwaltung von Datensätzen zu helfen, die 400 Millionen Unternehmen umfassen, um das Finanzunternehmen in die Lage zu versetzen, sein bestehendes Risikoprofil-Angebot zu verbessern und seinen Kunden neue wettbewerbsfähige Dienstleistungen anzubieten.



Moody's Analytics ist ein weltweit integriertes Risikobewertungsunternehmen, das Wirtschaftsführern durch Erkenntnisse und analytische Lösungen bessere und schnellere datengesteuerte Entscheidungen ermöglicht. Das Unternehmen hat einen der größten Anbieter von privaten Finanzberichten mit Daten von über 400 Millionen Unternehmen mit einer mehr als 20-jährigen Kreditgeschichte erworben. Moody's suchte daher nach einer Lösung, um sein Datenverwaltungssystem zu verbessern und seinen Kunden Ratings oder Ausfallwahrscheinlichkeitsbewertungen zu liefern, die eine bessere Risikobewertung und bessere Investitionsentscheidungen ermöglichen.

Moody's Analytics war durch seine traditionelle Datenplattform eingeschränkt und erkannte, dass das Unternehmen mehr aus seinen Daten machen musste. Dieses Vorhaben reichte von der Verbesserung bestehender Betriebsabläufe über die Gewinnung von Erkenntnissen für einen Wettbewerbsvorteil bis hin zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen für bestehende Kunden.

Das Rackspace Elastic Engineering (REE)-Team wurde eingesetzt, um rund um die Uhr fortlaufende Innovationen, Modernisierungen und Transformationsprozesse bereitzustellen, und arbeitete mit Moody's Analytics zusammen, um die wichtigsten Datenquellen, Herausforderungen und Möglichkeiten zu verstehen und aus der Datenbank von Moody's verwertbare Erkenntnisse und Kennzahlen zu gewinnen. In der Folge entwickelte Rackspace Technology eine Cloud-native Lösung mit ETL-Prozessen für Moody's Analytics. Diese Migration zu AWS ermöglichte es Moody's Analytics, jede der 400 Millionen Firmen zu kategorisieren und ihre Ausfallwahrscheinlichkeit auf täglicher Basis innerhalb von vier Stunden zu ermitteln.

"Rackspace Technology ist stolz darauf, Moody's Analytics bei der Lösung der Herausforderungen des Unternehmens im Bereich des Datenmanagements unterstützt zu haben und ihm dabei zu helfen, sein IT-Ziel zu erreichen, einen neuen Standard im Finanz-Scoring zu setzen. Mit unserem Rackspace Elastic Engineering (REE)-Angebot bieten wir Moody's Analytics On-Demand-Zugang zu einem engagierten Team von Cloud-Entwicklern, das ein Cloud-natives und agiles Betriebsmodell ermöglicht, um das gewünschte Ergebnis für seine Kunden zu erzielen", so Sandeep Bhargava, Global Head of Solutions and Services, Rackspace Technology.

Louis Chapman, Senior Director, Product Operations, Moody's Analytics, kommentiert dies wie folgt: "Wir waren auf der Suche nach einer Lösung für die riesige Datenbank unseres Unternehmens, und Rackspace hat es uns ermöglicht, unsere Daten-Streaming- und Aggregationsprozesse zu rationalisieren und zu optimieren, um unseren Kunden verwertbare Erkenntnisse zu liefern. Das Rackspace Elastic Engineering-Team war maßgeblich an diesem Prozess beteiligt und hat uns dabei geholfen, unser Datenmanagementsystem zu reorganisieren und es in ein nutzbares und leicht verständliches Format zu bringen, sodass unsere Kunden diese Daten kaufen können."

Moody's Analytics benötigte eine solche Skalierbarkeit, um seine Kunden in die Lage zu versetzen, die besten Unternehmen und Portfolios für Partnerschaften und Investitionen zu identifizieren. Das Finanzunternehmen war auch in der Lage, die Peer Aggregation Engine, eine erweiterte Version seines Backend-Analysesystems, in Betrieb zu nehmen, um den Kunden von Moody's regelmäßig verwertbare Erkenntnisse und Kennzahlen zu liefern.

