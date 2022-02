Rackspace Technology arbeitet mit VoltaGrid zusammen, um Kosteneinsparungen durch Cloud-native Lösungen zur Optimierung von Energieerzeugung und -verbrauch zu erzielen

SAN ANTONIO, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute seine Zusammenarbeit mit VoltaGrid bekannt, um eine sichere, serverlose Cloud-native Lösung bereitzustellen, die IoT, maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI) in AWS für seine softwaregesteuerten und verwalteten mobilen elektrischen Microgrids nutzt.



Das 2020 gegründete Unternehmen VoltaGrid hat seinen Sitz in Nordamerika und setzt mobile Microgrids zur Stromversorgung an abgelegenen Orten ein. Das Unternehmen beliefert Energieunternehmen, die Strom für das Hydraulic Fracturing zur Öl- und Gasförderung benötigen. VoltaGrid bietet auch Energieerzeugungsdienstleistungen für Rechenzentren, Industrieanlagen und medizinische Zentren an und ist in der Lage, ein städtisches Netz mit Strom zu versorgen.

Die Microgrid-Lösung von VoltaGrid besteht aus einem erdgasbefeuerten Hubkolbenmotor, der auf einem 52-Fuß-Anhänger (ca. 15,9 m) mit einem Gewicht von über 100.000 Pfund (über 45 t) untergebracht ist. Zehn Anhänger können zusammen eine erstaunliche Leistung von 26 Megawatt bei 13.500 Volt erzeugen.

VoltaGrid hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt durch seine erstklassigen, sauberen, erschwinglichen und intelligenten Energietechnologien zu verändern und seinen Partnern die Möglichkeit zu geben, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und gleichzeitig eine praktische Möglichkeit zur Verbesserung ihrer ESG-Leistung zu bieten.

Die Lösung

Rackspace Technology nutzt einen agilen Workflow zur Bereitstellung einer sicheren, serverlosen, cloud-nativen Lösung in AWS für die softwaregesteuerte, cloud-native Lösung von VoltaGrid, die IoT, ML und KI für seine verwalteten mobilen elektrischen Mikronetze nutzt, um den Betrieb für VoltaGrid-Kunden zu optimieren.

Als Teil der Lösung wurde ein Edge-Gerät, HiveCell, in den Anhänger jedes von VoltaGrid verwalteten mobilen elektrischen Mikronetzes eingebaut, mit dem die Software am Rande des Netzes eingesetzt werden kann. Die IoT-Technologie auf den mobilen Anhängern erfasst Daten und sendet sie an die Cloud. Die skalierbare, nahtlose Lösung wurde entwickelt, um Daten zu sammeln, die den Stromverbrauch und die Emissionen der mobilen Anhänger in Echtzeit quantifizieren.

Darüber hinaus arbeitete VoltaGrid mit Onica by Rackspace Technology® zusammen, um eine native End-to-End-Cloud-Lösung zu entwickeln und zu implementieren, die ein Edge-Gerät durch die Nutzung von ML und KI einbezog, um ein kundenorientiertes Portal aufzubauen. Das Kundenportal von VoltaGrid legt fest, wie die Daten aufgenommen, gespeichert und gepflegt werden, und kann den Stromverbrauch, die Kraftstoffkosten und die Emissionen jedes Kunden in Echtzeit an entfernten Standorten überwachen, messen und Berichte dazu erstellen.

"Das VoltaGrid-Projekt, einschließlich der Ausstattung der Anhänger mit IoT-Technologie, dem Aufbau der gesamten Cloud-Infrastruktur und der Entwicklung der Anwendung, wurde in weniger als einem Jahr abgeschlossen", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. "VoltaGrid konnte seinen Dienst schneller im Markt einführen und sein Produktangebot schneller verbessern als ursprünglich erwartet, so dass VoltaGrid seinen Kunden schneller mobile Stromversorgungsdienste anbieten konnte."

"VoltaGrid musste die Lösung für mobile elektrische Mikronetze schnell entwickeln, und durch die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology konnten wir, wenn nötig, schnell und einfach auf die benötigte Fachkompetenz zugreifen", so John Chavner, Director, Technology and Cloud Development, VoltaGrid. "Rackspace Technology hat unser gesamtes AWS-Ökosystem von einem geschäftlichen Standpunkt aus verstanden und uns Starthilfe gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar."

