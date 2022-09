Rackspace Technology begrüßt den Start der neuen AWS-Region Naher Osten in den Vereinigten Arabischen Emiraten

LONDON, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, begrüßt den Start der AWS-Region Naher Osten (UAE), die die Beschleunigung von Innovation und digitaler Transformation in den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) unterstützen wird. Die neue AWS-Region Naher Osten (UAE) besteht aus drei Availability Zones (AZs) und wird zur zweiten AWS-Region im Nahen Osten neben der bestehenden AWS-Region in Bahrain, die 2019 gestartet wurde. Die neue AWS-Region bietet Unternehmen eine noch größere Auswahl für die Ausführung ihrer Anwendungen und die Bedienung von Endbenutzern von Rechenzentren in den VAE aus, wobei fortschrittliche AWS-Technologien zur Förderung von Innovationen eingesetzt werden.



Rackspace Technology ist ein Premier Consulting Partner für AWS und verfügt weltweit über mehr als 1.800 AWS-Cloud-Zertifizierungen. Das Unternehmen verfügt über eine starke AWS-Präsenz im Nahen Osten mit einer beeindruckenden Kundenliste, darunter die BFC Group , dem führenden Anbieter von Geldüberweisungen und Währungsumtausch im Königreich Bahrain. Bei diesem Kunden unterstützte Rackspace Technology die Migration der Kernanwendung und der unterstützenden Systeme in die AWS Public Cloud und stellt laufende Management- und Beratungsdienste bereit.

George Pawlyszyn, General Manager für den Nahen Osten und Afrika bei Rackspace Technology, sagte dazu: "Als Premier Consulting Partner sind wir stolz darauf, die Einführung der zweiten AWS-Region im Nahen Osten zu unterstützen. Wir wachsen im gesamten Nahen Osten schnell, daher ist dies ein wichtiger Schritt für uns, um unseren Kunden mit dieser neuen und wichtigen Option zum Erfolg zu verhelfen."

AWS-Regionen setzen sich aus Availability Zones zusammen, bei denen die Infrastruktur an separaten und unterschiedlichen geografischen Standorten platziert wird. Die Availability Zones sind weit genug voneinander entfernt, um die Geschäftskontinuität der Kunden zu ermöglichen, aber nahe genug, um geringe Latenzzeiten für Hochverfügbarkeitsanwendungen zu bieten, die mehrere Availability Zones nutzen. Alle Availability Zones verfügen über eine unabhängige Stromversorgung, Kühlung und physische Sicherheit und sind über redundante Netzwerke mit extrem niedriger Latenz verbunden. AWS-Kunden, die Wert auf hohe Verfügbarkeit legen, können ihre Anwendungen so auslegen, dass sie in mehreren Availability Zones ausgeführt werden, um eine noch größere Fehlertoleranz zu erreichen. Die Einführung der AWS-Region Naher Osten (UAE) ermöglicht es lokalen Kunden mit Anforderungen an die Datenresidenz, Daten sicher in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu speichern und gleichzeitig eine noch geringere Latenzzeit im ganzen Land zu erreichen.

