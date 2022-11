Rackspace Technology bestellt Bobby Molu zum neuen Chief Financial Officer

Neuer CFO mit starkem operativem Hintergrund soll die Transformation des Technologieunternehmens vorantreiben

SAN ANTONIO, Texas , Nov. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ernennung von Bobby Molu zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 16. Januar 2023 bekanntgegeben. Molu übernimmt den Posten des CFO von Rackspace Technology, nachdem Amar Maletira im September 2022 zum Chief Executive Officer ernannt wurde.



"Wir setzen die Transformation von Rackspace Technology fort und ich freue mich sehr, Herrn Molu im Unternehmen willkommen zu heißen. Er ist ein erfahrener Finanzmanager mit einer soliden Erfolgsbilanz", so Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology. "Die globale Erfahrung von Herrn Molu und seine zwei Jahrzehnte andauernde Karriere in zahlreichen finanziellen Führungspositionen in der Technologiebranche in Kombination mit seinem starken operativen Hintergrund werden bei der Umsetzung unserer Strategie und unseres neuen Betriebsmodells von entscheidender Bedeutung sein, um Rackspace für das langfristige Multicloud-Marktpotenzial zu positionieren."

Molu kommt von Mastercard zu Rackspace Technology, wo er als Chief Financial Officer of International Markets für die Märkte Europa, Asien-Pazifik, Nahost, Afrika, Lateinamerika und Karibik zuständig war. Zuvor war Molu als Chief Financial Officer für die Region Asien-Pazifik bei Mastercard tätig.



Bevor er zu Mastercard kam, war Molu 15 Jahre lang bei Hewlett-Packard in verschiedenen Finanzfunktionen tätig, unter anderem als Chief Financial Officer von Aruba Networks, wo er die Integration der Aruba-Übernahme durch Hewlett-Packard Enterprise leitete und gleichzeitig Kosteneffizienz und Umsatzwachstum vorantrieb.



Zuvor war Molu Chief Financial Officer für Enterprise Services - Asien-Pazifik und Japan, wo er die Region zu der größten jemals erreichten Gewinnsteigerung im Jahresvergleich führte. Molu verbrachte auch einige Zeit in Australien und Neuseeland, wo er erfolgreich den Turnaround der größten Subregion im asiatisch-pazifischen Raum leitete. Vor seiner Zeit bei Hewlett-Packard arbeitete Molu in zahlreichen Finanzfunktionen mit wachsender Verantwortung bei IBM Global Services.

"Ich freue mich, beim führenden Anbieter von Multicloud-Lösungen mitzuarbeiten und gemeinsam mit Amar und dem Führungsteam das profitable Umsatzwachstum voranzutreiben", so Molu. "Der Fokus von Rackspace Technology auf den Kunden und die Cloud in Verbindung mit der starken Marke, dem engagierten Mitarbeiterstamm und dem erstklassigen Partner-Ökosystem macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für die Umsetzung seiner Vorwärtsstrategie und die Nutzung der Multicloud-Marktchancen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae2feb10-a50f-4956-a8e8-674925392687