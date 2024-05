Rackspace Technology Cloud Solutions transformiert das Video-Content-Management für Young Hollywood

Neue Cloud-Umgebung liefert transformative Ergebnisse und eröffnet neue Möglichkeiten zur Monetarisierung und zum Vertrieb von Videos

SAN ANTONIO, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), das führende Unternehmen für hybride End-to-End-Multicloud- und KI-Lösungen, gab heute die Zusammenarbeit mit Young Hollywood an einer mehrstufigen Google Cloud-Lösung zur Transformation des Video-Content-Managements bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurden die erforderliche Infrastruktur, Metadaten von Drittanbietern, Video-Assets und verarbeitete Videos mithilfe der Google Cloud Video Intelligence Application Programming Interface™ (API) erfolgreich erstellt. Die neue Cloud-Infrastruktur bietet dem bahnbrechenden Unterhaltungsnetzwerk eine zehnmal schnellere Videoverarbeitung und eine verbesserte Datenzugänglichkeit und eröffnet gleichzeitig neue Monetarisierungs- und Vertriebsmöglichkeiten.



"Young Hollywood erkannte, dass es notwendig ist, die Flexibilität, die Agilität und die Fähigkeit zur Expansion in den Bereich der innovativen Technologien zu verbessern. Um diese Ziele zu erreichen, entschied sich das Unternehmen für einen Wechsel in die Cloud und suchte hierfür einen Partner, der es bei der Migration unterstützt, die Kosten optimiert und Innovation ermöglicht", so D K Sinha, President of Public Cloud, Rackspace Technology. "Zuvor hatte sich Young Hollywood auf Server im Rechenzentrum von Rackspace Technology verlassen. Aufgrund der langjährigen positiven Erfahrungen mit dem Support für die Private Virtual Cloud (PVC) von Rackspace Technology wussten sie, dass wir der richtige Partner für die Unterstützung bei der Erweiterung auf Google Cloud sind."

Young Hollywood wandte sich an Rackspace Technology, um mehr über die bekannten Vorteile von Google Cloud für das Wachstum, die Expansion und die Einführung innovativer Technologien, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), zu erfahren. Ziel des Unternehmens war zum einen, KI für das Geschäftswachstum zu nutzen, insbesondere für die Erkennung von Prominenten in Videos, und zum anderen, die Videoverarbeitung zu skalieren und dabei die Grenzen der API zu überwinden. Dies ermöglichte Young Hollywood den Zugang zu Rich Data in Bezug auf seine Videoinhalte, einschließlich spezifischer Informationen, die in jedem Video erscheinen, was die Informationen für die Nutzer leicht durchsuchbar macht.

"Rackspace ist seit 2006 unser Partner... über 18 Jahre! Wir haben uns mit Rackspace zusammengetan, noch bevor wir Young Hollywood ins Leben gerufen haben", so R.J. Williams, CEO (Chief Executive Officer) und Gründer von Young Hollywood. "Wir wollten schon immer der Zeit voraus sein, innovativ sein und neue Dinge ausprobieren. Mit der Weiterentwicklung der Technologie haben wir erkannt, dass Google Cloud für unser Wachstum, unsere Expansion und die Nutzung innovativer Technologien mit dem Schwerpunkt KI sehr sinnvoll ist. Um alle unsere Technologien optimal nutzen zu können, ist es sinnvoll, unsere Websites in der Google Cloud zu betreiben und die Vorteile der KI für alle unsere Videoinhalte voll auszuschöpfen."

Errungenschaften von Rackspace Technology, Google Cloud und Young Hollywood

Migration von 5.092 Videodateien in Google Cloud Storage™, wobei die Ausgabedateien von Google Cloud Video Intelligence sofort für effiziente Suchergebnisse verfügbar sind

10-fache Beschleunigung der Videoverarbeitung, von 10 Videos pro Stunde auf mehr als 100

Ermöglichung des Zugriffs auf umfangreiche Video-Intelligence-Daten von mehr als 5.000 Video-Assets

Optimierte Informationsabfrage durch Ausgabedateien, die grundlegende Abfragen zu Texten, Prominenten und Marken erleichtern

Laden der Metadaten von Drittanbietern in Google BigQuery™, um eine umfassende Datenanalyse zu ermöglichen

Dank der Implementierung modernster Tools, der Optimierung der Datenverwaltung und der verbesserten Verarbeitung zur effektiven KI-Nutzung verfügt Young Hollywood nun über leistungsstarke Werkzeuge, um seine umfangreichen Videoinhalte effektiv zu nutzen.

Rackspace Technology arbeitet weiterhin mit Young Hollywood zusammen, um die Suchfunktionalitäten zu verbessern und Strategien für die Monetarisierung und den Vertrieb von Videoclips zu ermitteln. Young Hollywood verpflichtet sich selbst weiterhin zum verantwortungsvollen Einsatz von KI bei Interviews mit Prominenten, um das über die Jahre aufgebaute Vertrauen zu erhalten.

"Eine Sache, die ich bei Young Hollywood schon früh gelernt habe, ist, dass man sich auf das konzentrieren sollte, was man gut kann, und sich in Bereichen, die nicht zu den Kernkompetenzen gehören, auf Experten verlassen sollte", fügte Williams hinzu. "Die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology bietet uns einen unschlagbaren Rund-um-die-Uhr-Support und ein Gefühl der Sicherheit."

Klicken Sie hier , um mehr über die Komplettlösung von Young Hollywood, Rackspace Technology und Google Cloud zu erfahren.

Über Young Hollywood

Young Hollywood wurde von Chairman und CEO R.J. Williams im Jahr 2007 gegründet und ist das führende Celebrity Influencer- und Lifestyle-Netzwerk für die Generation Y. Young Hollywood ist in über 160 Ländern und in mehr als 120 Millionen Haushalten auf digitalen und sozialen Medien, im Fernsehen und auf Mobilgeräten verfügbar.

Neben der Finanzierung, Produktion und dem Vertrieb von jährlich über 500 Stunden Originalprogramm gehören zu den Aktivitäten des Unternehmens der Besitz und Betrieb von zehn führenden digitalen Unterhaltungsplattformen, ein 24-Stunden-OTT-Netzwerk mit fast 160 Millionen Abonnenten und die internationale Lizenzierung der Marke Young Hollywood für eine Reihe von Verbraucherprodukten und -dienstleistungen.

Young Hollywood verfügt über eine Bibliothek mit über 10.000 Stunden Evergreen Content aus verschiedenen Genres, die bis heute über das wachsende Vertriebsnetz, zu dem Apple TV, Amazon Channels, Roku, Rakuten, Samsung, TCL, LG, Xiaomi, YouTube und über 50 weitere Kanäle gehören, milliardenfach aufgerufen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter www.yhworldwide.com , und folgen Sie YH auf Twitter, Facebook, Snapchat , Tik Tok und Instagram @YoungHollywood.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.