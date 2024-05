Rackspace Technology Epic Infrastructure Managed Services erhöht die Verfügbarkeit der elektronischen Gesundheitsakte Epic des Seattle Children's Hospital

Rackspace hostet kritische Arbeitslasten in der Gesundheitsbranche und senkt gleichzeitig die Kosten

SAN ANTONIO, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Technologiedienstleistungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Seattle Children's Hospital erfolgreich ein Epic-System für elektronische Gesundheitsakten (Electronic Health Records, EHR) implementiert hat, das die Healthcare Cloud-Lösung von Rackspace nutzt. Nach einer umfassenden Bewertung von privaten und öffentlichen Cloud-Anbietern entschied sich die Einrichung für Rackspace, um die Migration zu verwalten und vollständig verwaltete private Cloud-Infrastrukturdienste für eine Epic-Umgebung bereitzustellen.



"Wir haben uns für Rackspace Technology als strategischen Partner entschieden, weil das Unternehmen über einen fundierten technologischen Hintergrund verfügt, eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung kritischer Workloads vorweisen kann, einen guten Ruf bei den Kunden genießt und sich für Gesundheitsdienstleister und Patientenergebnisse einsetzt", so Dr. Zafar Chaudry, Senior Vice President, Chief Digital and Information Officer des Seattle Children's Hospital. "Wir sind begeistert von der erfolgreichen Umsetzung und Migration in die Rackspace-Umgebung, die wir der sorgfältigen Planung, dem Engagement der Führungskräfte und der engen Zusammenarbeit mit den Beteiligten des Seattle Children's Hospital zu verdanken haben."

Das Engagement von Rackspace und des Seattle Children's Hospital umfasst Service-Level-Agreement (SLA)-gestützte verwaltete Dienste, ein vorhersehbares Kostenmodell, Erweiterungsmöglichkeiten für Wachstum und die Anbindung an ein Anwendungsökosystem von Drittanbietern. Die neue verwaltete Hostinginfrastruktur wird es dem Organisationssystem ermöglichen, sich auf hochwertige strategische Initiativen zu konzentrieren, die die Patientenversorgung verbessern und gleichzeitig das Geschäft der Versorgung der Gemeinschaft im pazifischen Nordwesten optimieren.

"Epic ist ein umfassendes elektronisches Patientendatensystem, das dem Seattle Children's Hospital die Pflege von Patientenakten ermöglicht und so eine bessere Koordination der Patientenversorgung und ein besseres Datenmanagement ermöglicht", so Brian Lillie, President von Private Cloud. "Das Team von Rackspace Infrastructure Managed Services migrierte die Epic-Instanz des Unternehmens nahtlos mit einem festgelegten Playbook und mit minimalen Auswirkungen auf die Systemverfügbarkeit. Darüber hinaus verfügt Rackspace über alle Epic-Zertifizierungen, die für die Implementierung und den Support der Epic-Infrastruktur des Unternehmens erforderlich sind. Wir sind der perfekte Partner, um das Seattle Children's Hospital bei der Bewältigung der Umstellung dieser kritischen Arbeitsbelastung zu unterstützen."

"Die Gesundheitssysteme konzentrieren sich heute auf die Verbesserung der Pflegeergebnisse und der Erfahrungen der Patienten in ihren Gemeinden. Innovation steht an vorderster Front, wenn es darum geht, den Wandel zur Erreichung dieser gewünschten Ergebnisse voranzutreiben, und erfordert neue Arbeitsweisen, einschließlich technologischer Entscheidungen, die dazu beitragen können, diese neuen Formen der Wertschöpfung zu schaffen, indem sie einen Paradigmenwechsel dahingehend vollziehen, mehr mit weniger zu bewerkstelligen", so PV SubbaRao, Rackspace Technology, Global Healthcare, and Life Sciences Senior Vice President. "Mit dieser strategischen Migration von klinischen Anwendungen setzt das Seattle Children's Hospital auf die Leistungsfähigkeit der Rackspace Private Cloud und die Innovation, die sie bei der Pflege und Behandlung durch pädiatrische Forschung vorantreiben kann."

