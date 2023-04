Rackspace Technology erhält Auszeichnungen für Cloud-Governance und Cloud-Finanzmanagement in AWS Cloud Operations Competency

SAN ANTONIO, April 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es die Amazon Web Services (AWS) Cloud Operations Competency in den Kategorien Cloud-Governance und Cloud-Finanzmanagement erhalten hat. Die neue AWS Cloud Operations Competency ermöglicht es Kunden, validierte AWS-Partner auszuwählen, die umfassende Lösungen mit einem integrierten Ansatz für alle fünf Lösungsbereiche in Bezug auf den Cloud-Betrieb anbieten: Cloud-Finanzmanagement, Cloud-Governance, Überwachung und Beobachtbarkeit, Compliance und Auditing sowie Betriebsmanagement. Als AWS Cloud Operations Competency Partner verfügt Rackspace Technology über nachweisliches Fachwissen bei der Unterstützung von Kunden beim Aufbau einer soliden und skalierbaren Grundlage für ihren End-to-End-Cloud-Betrieb.



Der IT-Betrieb ist das Herzstück jedes Unternehmens. Für Kunden kann es zeitaufwändig und schwierig sein, ihr Unternehmen so optimal aufzustellen, dass es operative Spitzenleistungen erzielen kann. Ohne das richtige Modell für den Cloud-Betrieb ist es schwierig für Unternehmen, ihre Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Betriebssicherheit mit ihrer Verantwortung für Innovation, Geschwindigkeit und Flexibilität in Einklang zu bringen. Entwickler können mit ineffizienter und isolierter Anwendungsentwicklung, schwierigen Implementierungen, die zu Fehlern führen, und Ausfallzeiten bei unternehmenskritischen Anwendungen konfrontiert werden. Viele dieser Probleme sind darauf zurückzuführen, dass Kunden sich auf einen Bereich des Cloud-Betriebs konzentrieren und dadurch die Chance verpassen, bei ihrem digitalen Wandel eine größere Kapitalrendite zu erzielen. AWS Cloud Operations Competency Partner sind nachweislich erfolgreich bei der Bereitstellung von Lösungen, die Kunden bei der Einrichtung, Erstellung, Migration und dem sicheren und effizienten Betrieb mit einem integrierten Ansatz für den Cloud-Betrieb unterstützen.

Die AWS Cloud Operations Competency zeichnet AWS Partner Network (APN)-Mitglieder aus, die über erhebliches Fachwissen bei der Bereitstellung funktionsübergreifender Beratung in den fünf Lösungsbereichen in Bezug auf den Cloud-Betrieb verfügen. Rackspace Technology befolgt die bewährten AWS-Verfahren und verfügt über nachweisliche Erfahrung in den folgenden Lösungsbereichen:

Cloud-Governance – AWS-Partner in diesem Lösungsbereich unterstützen Kunden nachweislich bei der Planung, Erstellung und Verwaltung von Hybrid-Cloud-Umgebungen, die von Anfang an sicher, skalierbar und kosteneffizient sind. Kunden können potenzielle Bedrohungen abwehren, Best Practices nutzen und Compliance-Anforderungen erfüllen, auch wenn sie andere Dienste und Tools von Drittanbietern integrieren. Mit der Einrichtung einer für Governance optimierten Umgebung steigern Kunden ihre Produktivität und betriebliche Effizienz.

Cloud-Finanzmanagement – AWS-Partner in diesem Lösungsbereich haben vom ersten Tag an eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Kunden bei der Planung eines optimierten Cloud-Ausgabenmanagements mit Services, Tools und Ressourcen. Kunden können Cloud-Kosten und -Nutzung organisieren und verfolgen, Kostenkontrollen einführen, durch Budgetierung und Prognosen besser planen und die Kosteneffizienz durch Optimierung der Ressourcennutzung und der Einkaufsstrategie weiter verbessern.

"Rackspace Technology ist stolz darauf, die AWS Cloud Operations Competency erlangt zu haben", so D. K. Sinha, President, Public Cloud bei Rackspace Technology. "Unser Team ist bestrebt, Unternehmen dabei zu helfen, ihre technologischen Ziele zu erreichen, indem sie die Agilität, den Umfang der Services und das Innovationstempo von AWS nutzen."

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Organisationen aller Größen, vom Start-up bis hin zum internationalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS Competency Program eingeführt, um Kunden bei der Suche nach AWS-Partnern mit umfassender Branchenerfahrung und -kompetenz zu unterstützen.

Ganz gleich, ob Sie gerade erst mit AWS beginnen oder schon lange AWS-Kunde sind, der Cloud-Betrieb nimmt kein Ende, und die Fähigkeiten zur Verwaltung von AWS werden immer umfangreicher. Rackspace Technology bietet eine Vielzahl von Lösungen für den AWS-Cloud-Betrieb über den gesamten Software-Lebenszyklus (Tag 0, Tag 1 und Tag 2), von professioneller Beratung hin zu laufenden Managed Services. https://www.rackspace.com/cloud/aws

Rackspace Technology ist eine Partnerschaft mit JobTarget, einer führenden Plattform für die Stellensuche und -vermittlung, eingegangen, um eine skalierbare AWS-Infrastruktur, -Anwendungsarchitektur und -Datenbank aufzubauen und einzuführen. Der Schwerpunkt liegt auf hoher Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz als Schlüsselkennzahlen für die Zukunft.

"Um Cloud-nativ zu werden, müssen Sie Ihre gesamte Softwareentwicklungsstrategie neu überdenken. Das Team von Rackspace Technology hat uns hervorragend betreut und angeleitet. Rackspace hätte unserem Team einfach sagen können, was es zu tun hat, aber das Unternehmen ist wirklich über sich hinausgewachsen und hat uns geholfen, das Warum zu verstehen," so Mark Oreta, Chief Technology Officer bei JobTarget. "Unser Rackspace-Team war ein großartiger Partner, der uns mit der Wahl und Umsetzung der richtigen Technologien geholfen hat, das Beste aus unserer AWS-Investition herauszuholen. Mit dem Fachwissen des Teams gelang es uns gleich beim ersten Mal."

Während der Umstellung wuchs das Geschäft von JobTarget im Jahr 2021 um 100 % und verdoppelte sich dann im Jahr 2022 erneut. Darüber hinaus kann JobTarget leichter Innovationsinitiativen verfolgen und neue Funktionen und Produkte schnell auf den Markt bringen.

Um mehr über die Partnerschaft von Rackspace Technology und JobTarget zu erfahren, sehen Sie sich das Video zur Fallstudie an und klicken Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com