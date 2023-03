Rackspace Technology erhält die Auszeichnung 2023 Microsoft Singapore Partner of the Year

SAN ANTONIO, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es den 2023 Singapore Microsoft Intelligent Data Platform, Data & AI Partner of the Year Award erhalten hat. Dies ist das sechste Jahr in Folge, in dem das Unternehmen die Auszeichnung in Singapur erhalten hat.



Seit 2001 arbeitet Rackspace Technology mit Microsoft zusammen, um eine globale Partnerschaft aufzubauen, die sich auf die Unterstützung von Unternehmen bei der effektiven Nutzung von Microsoft-Technologien konzentriert. Durch die Bereitstellung innovativer Produkte und beispielloser Service- und Supportleistungen für das gesamte Microsoft-Portfolio wurde Rackspace Technology nach strengen Audits im Jahr 2018 zu einem der ersten Azure Expert MSPs ernannt.

Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für Rackspace Technology und sein unermüdliches Engagement für die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Kundenlösungen und Dienstleistungen für die digitale Transformation auf Basis von Microsoft-Technologien sowie für sein Engagement bezüglich der Aufrechterhaltung hoher Exzellenzstandards. Rackspace Technology bietet umfassendes Fachwissen und End-to-End-Lösungen für alle Microsoft-Clouds, einschließlich Azure®, Modern Workplace (Microsoft 365®) und Business Applications (Dynamics® 365). Rackspace Technology hat zusammen mit Microsoft ein Rahmenwerk für beide Unternehmen geschaffen, das Kunden mit Microsoft-Datenlösungen unterstützt, damit Unternehmen ihre Microsoft-Technologien in einer Public-, Private-, Hybrid- oder Multicloud-Umgebung verwalten können.

"Ich bin unglaublich stolz auf das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams, die diese Auszeichnung möglich gemacht haben. Der Gewinn dieser prestigeträchtigen Auszeichnung zeigt das Engagement von Rackspace Technology, innovative und außergewöhnliche Lösungen anzubieten, die Microsoft-Technologien für intelligente Daten- und KI-Plattformdienste nutzen. Wir sind ständig bemüht, unsere Fähigkeiten und unser Fachwissen in diesem Bereich zu verbessern, und es ist eine Ehre, für unsere Leistungen in diesem Bereich anerkannt zu werden", sagte Martin Dubé, VP Cloud Services, Asia Pacific und Japan bei Rackspace Technology.

Um mehr über die Partnerschaft zwischen Rackspace Technology und Microsoft zu erfahren, klicken Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

