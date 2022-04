Rackspace Technology erneuert seine Zertifizierung als Google Cloud Managed Services Provider (MSP) für Lateinamerika

Der Experte für End-to-End-Multi-Cloud-Lösungen hebt sich als Google Cloud Partner von der Masse ab und stellt seine Fähigkeiten und Erfahrungen bei der Bereitstellung zukunftsfähiger Cloud-Lösungen unter Beweis

SAN ANTONIO, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat die Zertifizierung als Google Cloud Managed Services Provider (MSP) für seine Aktivitäten in Lateinamerika (LATAM) erhalten. Nach Abschluss und Genehmigung der formellen Validierung seiner Fähigkeiten in Google Cloud wurde Rackspace Technology zum zweiten Mal in Folge als MSP-Partner für Google Cloud zertifiziert.



Für viele Unternehmen trägt ein qualifizierter MSP dazu bei, dass Technologielösungen die wichtigsten Geschäftsziele unterstützen. Im Fall von Rackspace Technology demonstriert der Erhalt der Zertifizierung als Google Cloud MSP die Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung seiner Mitarbeiter in LATAM zum Nutzen der Kunden.

Für die Zertifizierung als Google Cloud MSP muss Rackspace Technology wichtige Komponenten in seinem LATAM-Geschäft nachweisen, darunter:

Eine dedizierte Praxis für Google Cloud Managed Services

Aktive Zertifizierungen als Google Cloud Professional Cloud Architect

Abschluss einer externen Beurteilung durch einen Dritten, die die Fähigkeiten bei Managed Services bestätigt



"Wir freuen uns, dass wir die Geschäfts- und Technologiepartnerschaft zwischen beiden Unternehmen für die Region festigen können", sagte Rodrigo Martineli, VP und General Manager von Rackspace Technology für Lateinamerika. "Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Zertifizierung der Technologie- und Business-Community in Lateinamerika, die Rackspace Technology und Google Cloud gemeinsam betreuen, helfen wird, die großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern: Kontinuität des Geschäftsbetriebs für die wirtschaftliche Reaktivierung."

Zusätzlich zu den Services, die die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb der IT-Umgebungen der Kunden abdecken, legt Rackspace Technology den Schwerpunkt auf das Kundenerlebnis, das als Fanatical Experience® bezeichnet wird. In jeder Phase der Cloud-Reise eines Kunden ermöglicht Rackspace Technology seinen Kunden, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Zu den lateinamerikanischen Unternehmen, die Managed Services von Rackspace Technology für ihre Google-Cloud-Workloads nutzen, gehört FIFCO (Florida Ice & Farm Co.), ein Unternehmen aus Costa Rica, das auf die Unterstützung von Rackspace Technology vertraut, um Innovation, Optimierung und Geschäftskontinuität in seinen kritischen Marktsegmenten Getränke, Lebensmittel und Immobilien zu gewährleisten.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg entwickeln und betreiben, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.