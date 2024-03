Rackspace Technology führt Rackspace UK Sovereign Services für sichere, kosteneffiziente Workloads im öffentlichen Sektor und für regulierte Dienste im Vereinigten Königreich ein

Produktreihe der nächsten Generation bietet End-to-End-Cloud-Services mit digitaler Souveränität

LONDON, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologielösungen, hat die Einführung von Rackspace UK Sovereign Services als Teil seiner Produktpalette der nächsten Generation angekündigt. Das Angebot stellt End-to-End-Cloud-Services mit digitaler Souveränität für den öffentlichen Sektor und andere regulierte Branchen im Vereinigten Königreich zur Verfügung.



Bei souveränen Cloud-Diensten bleiben Daten, Support und Infrastruktur innerhalb der Grenzen eines Staates. Dies ist in der Regel eine Anforderung für Regierungsbehörden, Gesundheitsdienstleister, Strafverfolgungsbehörden und andere regulierte Branchen im privaten Sektor, wie z. B. die Pharmaindustrie und Finanzdienstleistungen. Die Bereitstellung einer Lösung für diese Branchen gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ermöglicht eine Verringerung des Sicherheitsrisikos einer Organisation, was angesichts der zunehmenden globalen Cyberbedrohungen besonders wichtig ist.

Rackspace UK Sovereign Services räumt der Sicherheit der Kundendaten Priorität ein und orientiert sich dabei an den Empfehlungen des UK National Cyber Security Centre, des NHS England und anderer Regulierungsbehörden im Vereinigten Königreich. Rackspace UK Sovereign Services revolutioniert den Markt durch die Bereitstellung einer Plattform mit dedizierten Rechen- und Speicher-"Pods" für jeden Kundensektor. Jeder Pod ist von den anderen isoliert und bietet eine vollständige Trennung der Rechen- und Speicherdienste zwischen den Kunden. Dieser Ansatz gewährleistet eine kosteneffiziente Hosting-Lösung für die Kunden und bietet gleichzeitig das erforderliche hohe Maß an Datensicherheit. Die Plattform wurde für sichere Workloads entwickelt, die für offizielle Daten des Vereinigten Königreichs (bis zu einer "Official-Sensitive"-Handhabungsrichtlinie) oder für Risikodaten der Klasse V des NHS England akkreditiert sind.

Durch die umfassende Partnerschaft mit BT bietet Rackspace Technology auch sichere und vollständig souveräne Kommunikationsdienste in unseren sicheren Rechenzentren an, was den Service für die Kunden noch weiter verbessert.

"Digitale Unabhängigkeit und Souveränität innerhalb des Vereinigten Königreichs sind zu Schlüsselanforderungen des öffentlichen Sektors und vieler anderer regulierter Branchen geworden, die nur eine kleine Anzahl von Anbietern zur Auswahl haben. Mit diesem Angebot für echte digitale Souveränität kann der öffentliche Sektor im Vereinigten Königreich Kosteneinsparungen erzielen und die Compliance mit einem einzigen Anbieter sicherstellen, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung eingehen zu müssen", so Rick Martire, General Manager für Sovereign Services, UK bei Rackspace Technology.

Zu den wichtigsten Funktionen von Rackspace UK Sovereign Services gehören:

ITIL-basierte Dienstbereitstellung mit Incident-, Change- und Problem-Management.

Dienstbereitstellung mit Incident-, Change- und Problem-Management. Vollständig verwaltete End-to-End-Lösung mit vorgefertigtem Blueprint, Anti-Malware-Schutz, Schwachstellen-Scanning, Leistungsüberwachung und System-Patching als Standard.

mit vorgefertigtem Blueprint, Anti-Malware-Schutz, Schwachstellen-Scanning, Leistungsüberwachung und System-Patching als Standard. Separate mandantenfähige PODs für das Gesundheitswesen, die Regierung, die Polizei und regulierte Branchen im Vereinigten Königreich, um sicherzustellen, dass Rechen- und Festplatten-Workloads niemals auf denselben physischen Servern oder Festplatten gemischt werden.

für das Gesundheitswesen, die Regierung, die Polizei und regulierte Branchen im Vereinigten Königreich, um sicherzustellen, dass Rechen- und Festplatten-Workloads niemals auf denselben physischen Servern oder Festplatten gemischt werden. Das Angebot umfasst mehrere Konfigurationsstufen für Kunden, die eine sichere , kosteneffiziente Mandantenfähigkeit oder eine dedizierte Rechen-/Speicherkombination benötigen, bis hin zu einem vollständig isolierten Rechen-, Netzwerk- und Speicher-Stack für hochsichere Workloads.

oder eine dedizierte Rechen-/Speicherkombination benötigen, bis hin zu einem vollständig isolierten Rechen-, Netzwerk- und Speicher-Stack für hochsichere Workloads. Hochverfügbare Plattformen in mehreren Rechenzentren, die eine integrierte Notfallwiederherstellung als Service anbieten können.

anbieten können. Isolation der Plattformen und des Support-Teams vom globalen Netzwerk von Rackspace Technology , um sicherzustellen, dass kein Zugriff auf souveräne Plattformen möglich ist.

, um sicherzustellen, dass kein Zugriff auf souveräne Plattformen möglich ist. Kostenberechnung auf der Grundlage eines monatlichen Nutzungsmodells , so dass Migrationen in oder aus der Umgebung weiterhin problemlos möglich sind.

, so dass Migrationen in oder aus der Umgebung weiterhin problemlos möglich sind. Evergreen-IT-Ansatz, um sicherzustellen, dass die Plattformen ohne große CAPEX-Investitionen seitens der Souverän-Kunden erneuert werden.

