Rackspace Technology im Bericht „2020 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners“ für Deutschland in drei Kategorien als Marktführer eingestuft

LONDON, Jan. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ:RXT), ein führendes Unternehmen für Multicloud-Lösungen, ist aufgrund seiner zahlreichen AWS-Kompetenzen, Partnerprogramme und der umfangreichen AWS-Zertifizierungen in drei Kategorien des Berichts "2020 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners" für Deutschland als Marktführer ausgezeichnet worden.Rackspace Technology ist zudem einer der wenigen "Migration Acceleration Program"-Partner von AWS in Deutschland.



Der Bericht bewertet die Fähigkeiten von 54 Anbietern in sechs Bereichen.Rackspace Technology wird in den Bereichen Consulting Services Provider, Migration Container Solutions und Manager Service Providers als Marktführer eingestuft.Das Unternehmen wird außerdem als Product Challenger für SAP-Workloads genannt.

Die COVID-19-Pandemie hat die Entwicklung der bereits schnell wachsenden Cloud-Computing-Branche durch Remote-Arbeit und Collaboration-Lösungen in der Cloud beschleunigt.Der Bericht zeigt, dass deutsche Unternehmen auf die Public Cloud setzen, wodurch AWS und seine Partner, einschließlich, Rackspace Technology, eine erhöhte Nachfrage verzeichnen.Die Krise treibt auch das Internet der Dinge weiter voran, das zu einem integralen Bestandteil der digitalen Transformation für mehr betriebliche Effizienz und gezieltere Geschäftsoptimierung wird.

Rackspace Technology zählt weltweit mehr als 2.700 Zertifizierungen und 14 AWS-Kompetenzen.

"Wir unterstützen Kunden auf ihrem Weg in die Cloud mit unserem Expertenteam, das immer neue Innovationsmöglichkeiten auf AWS entdeckt, um ihnen das bestmögliche Ökosystem zum Erreichen ihrer Geschäftsziele zu bieten", so Jürgen Stauber, General Manager, DACH, bei Rackspace Technology."Die Positionierung als Marktführer in so wichtigen Fachkategorien bei AWS ist ein Lob für unseren unermüdlichen Einsatz, unseren lokalen Kunden erstklassiges Know-how zu bieten."

"Rackspace ist ein Cloud-Pionier, der sich schnell zu einem vertrauenswürdigen Partner in allen Cloud-bezogenen technischen Angelegenheiten und darüber hinaus entwickelt hat", so Heiko Henkes, Director und Principal Analyst, Global IPL Content Lead bei ISG.

Jan Erik Aase, Partner und Global Head bei ISG, fügt hinzu: "Rackspace hat weiterhin einen bedeutenden Einfluss auf das Cloud-Ökosystem, sowohl für Kunden als auch für Partner des Unternehmens.Dieser Einfluss wird sowohl durch die jüngsten Akquisitionen als auch durch die HyperScaler-Beziehungen und andere wichtige Partnerschaften weiter gestärkt."

Eine angepasste Version des Berichts in deutscher Sprache finden Sie hier, eine Version in englischer Sprache finden Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten.Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

