Rackspace Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rackspace Technology gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rackspace Technology ein EPS von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,25 Prozent auf 609,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 671,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at