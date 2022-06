Rackspace Technology ist strategischer Implementierungspartner für die nächste Phase der VMware Secure Access Service Edge Plattform

VMware SASE wird in 20 globalen Märkten mit der "Data Center In a Box"-Lösung von Rackspace Technology implementiert

SAN ANTONIO, June 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass sich VMware für Rackspace Technology als strategischen Implementierungspartner für seine Secure Access Service Edge Plattform (SASE) entschieden hat. VMware wird die Lösung "Data Center in a Box" von Rackspace Technology nutzen, um VMware SASE zu implementieren – eine Lösung, die Cloud-Netzwerke, Cloud-Sicherheit und Edge-Compute-Services zusammenführt.



VMware SASE wird zunächst in 15 der globalen Partner-Rechenzentren von Rackspace Technology implementiert, weitere fünf Rechenzentren sind für spätere Phasen geplant. Zu den 20 Rechenzentrumsstandorten gehören Nordamerika (Mexiko-Stadt, Miami), Südamerika (Bogota, Buenos Aires, São Paulo), Europa (Amsterdam, Warschau), der asiatisch-pazifische Raum (Auckland, Hongkong, Melbourne, Osaka, Seoul, Tokio), der Nahe Osten (Dubai, Mumbai, Tel-Aviv) und Afrika (Johannesburg).

"Wir freuen uns, dass VMware Rackspace Technology für das Rollout der nächsten Phase seiner SASE-Plattform ausgewählt hat", sagte PV SubbaRao, Vice President of Enterprise bei Rackspace Technology. "SASE definiert eine neue Ära der Cloud-Netzwerksicherheit. Unsere bereits seit langem bestehende Partnerschaft mit VMware unterstreicht die Expertise, die wir gleichzeitig bereitstellen können, um Unternehmen bei der sicheren Nutzung der Cloud-Vorteile, einschließlich Edge, zu unterstützen."

Die für VMware konzipierte Lösung "Data Center in a Box" von Rackspace Technology vereint andere Branchenführer – darunter Dell Technologies, Digital Reality, Datacenter220, AMX Claro, Web Werks, Iron Mountain, Equinix und ZenLayer – darin, eine Lösung anzubieten, die Colocation, Hardware, Bandbreite und Support für eine globalen Einsatz umfasst.

"Data Center in a Box" von Rackspace Technology bietet Folgendes:

Ein Managed Service, der Colocation-Infrastruktur, Computing- und Supportdienste für Hardware, Bandbreite, Lieferkettenlogistik, globale Steuerangelegenheiten und Unterstützung für den globale Einsatz umfasst

Schlüsselfertige Bereitstellung, Garantien und projektgesteuerte Lieferung für Service und Reparatur

Die Möglichkeit der Verbindung mit jedem strategischen Dritt-Rechenzentrumspartner von Rackspace Technology weltweit

Beschaffung der gesamten Lösung über ein einziges Vertragsinstrument, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Verwaltungskosten zu senken

Nutzung der robusten Lieferkette von Rackspace Technology, um die Markteinführung zu beschleunigen, die Kosten zu optimieren und den OEM-Support auf höchstem Niveau mit unserem OpEx-Preismodell sicherzustellen



VMware SASE vereint:

Performancevorteile im Netzwerk durch SD-WAN

Integrierte Sicherheitsdienste wie Zero Trust Network Access (ZTNA) und Cloud Web Security (CWS), die über die Cloud bereitgestellt werden

Die Fähigkeit, moderne verteilte Anwendungen zu unterstützen, die alle von künstlicher Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOps) profitieren werden, um Probleme schneller zu lösen



"Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von VMware SASE ist die globale Verfügbarkeit, die durch ein wachsendes Netzwerk von Points of Presence (PoPs) ermöglicht wird, die sowohl von VMware als auch von unseren Partnern betrieben werden. Rackspace Technology verfügt über die Flexibilität, einen Managed Service zu entwickeln, den wir in allen Rechenzentren weltweit duplizieren können", sagte Craig Connors, Vice President und General Manager für VMware SASE. "Partnerschaften sind der Schlüssel zur Bereitstellung von Cloud-Lösungen, die zum Erfolg und der Weiterentwicklung der Branche beitragen. Wir sind stolz darauf, bei dieser Aufgabe mit Rackspace Technology zusammenzuarbeiten."

Dies ist nicht das erste Mal, dass Rackspace Technology und VMware bei der Bereitstellung von Lösungen für Kunden zusammenarbeiten. Rackspace Technology war einer der ersten Anbieter von VMware Managed Services mit einem Angebot für verwaltete VMware Cloud auf AWS. In den vergangenen 20 Jahren der Zusammenarbeit mit VMware zur Bereitstellung von branchenweit einzigartigen Lösungen für seine Kunden hat Rackspace Technology seine Services kontinuierlich weiterentwickelt, um den steigenden Anforderungen der Kunden Rechnung zu tragen. Heute bietet Rackspace Technology ein wesentlich breiteres und tieferes End-to-End-Portfolio an Managed Services für VMware. Von der Unterstützung der Kunden bei der Nutzung der leistungsstarken Funktionen von VMware mit Rackspace Elastic Engineering, dem DevOps-as-a-Service für VMware der nächsten Generation des Unternehmens zur Bereitstellung verwalteter VMware-Cloud-basierter Umgebungen mit den Vorteilen der öffentlichen Cloud bis hin zu seinen Lösungen zur Bereitstellung und Verwaltung von VMware-Umgebungen an jedem Ort, einschließlich führender Hyperscalers.

