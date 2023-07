Rackspace Technology kündigt FAIR Learn an, ein innovatives KI-Schulungsprogramm, das Teil des Gesamtprogramms Foundry for Generative AI by Rackspace ist

Das Cloud-Technologieunternehmen unternimmt große Schritte, um Mitarbeitende über die Prinzipien der KI, Anwendungsfälle zur kreativen, verantwortungsvollen und nachhaltigen Nutzung der Leistung für bedeutsame Kundenergebnisse und die Integration von KI-Abläufen aufzuklären



Ziel ist die Zertifizierung der Mehrheit der Mitarbeitenden des Unternehmens bis Ende 2023

SAN ANTONIO, July 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, kündigte heute die Einführung von FAIR™ Learn als Teil des Gesamtprogramms Foundry for Generative AI by Rackspace (FAIR™) an. Das innovative KI-Schulungsprogramm soll die Kenntnisse der Rackspace-Mitarbeitenden über die grundlegenden Prinzipien der KI, mögliche Anwendungsfälle und die Grenzen der kreativen, verantwortungsvollen und nachhaltigen Nutzung dieser Technologie verbessern. Rackspace Technology ist davon überzeugt, dass das Programm bedeutsame Ergebnisse für die Kunden bringen und die KI effektiv in den Betrieb des Unternehmens integrieren wird.

Das FAIR Learn-Programm hat vier Stufen: AI-Ready, AI-Business, AI-Specialist und AI-Expert. Für jede Stufe gibt es empfohlene Kurse von LinkedIn Learning und Cloud-Service-Anbietern. Wenn Lernende diese Kurse abschließen, erhalten sie von FAIR ein digitales Zeugnis, das auf LinkedIn, Threads, Twitter und anderen sozialen Medien geteilt werden kann.

"Die Welt der Technologie entwickelt sich in einem noch nie dagewesenen Tempo, und die künstliche Intelligenz (KI) steht fest an der Spitze dieser Revolution. Mit FAIR streben wir danach, der führende Anbieter von KI in unserer Branche zu werden. Um dies zu erreichen, ist KI nicht mehr nur eine Chance, sondern eine Notwendigkeit", so Amar Maletira, Chief Executive Officer von Rackspace Technology. "Als Racker sind wir stolz auf unser unermüdliches Engagement für den Erfolg unserer Kunden, kontinuierliches Lernen und Anpassungsvermögen. Mit FAIR Learn verfolgen wir das ehrgeizige Ziel, dass die Mehrheit unserer Racker im Rahmen des Programms eine Zertifizierung erhalten. Mit dieser Selbstverpflichtung machen wir einen mutigen Schritt in die Zukunft, setzen auf KI und treiben Innovationen voran, um die Zukunft unseres Unternehmens, unserer Kunden und der ganzen Welt zu gestalten."

Bahnbrechende FAIR-Praxis

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und pragmatischen Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat über 100 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren einzigartigen Implementierungen für unsere Kunden in aller Welt. FAIR bietet drei einzigartige Dienstleistungen an, um die transformative Kraft der generativen KI zu nutzen:

FAIR Ideate : Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung.

: Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung. FAIR Incubate : Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten.

: Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten. FAIR Industrialize: Ein systematisches Bestreben, um die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Metriken zu definieren und das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren.



Rackspace hat FAIR genutzt, um Rackspace Intelligent Co-pilot for the Enterprise (Rackspace ICE™) zu implementieren. Rackspace ICE ist ein KI-Duett, das die Produktivität und Effektivität von Markteinführungsteams steigert. Es nutzt die Leistung der KI, um Routineaufgaben zu automatisieren, warme Leads zu identifizieren, relevante Daten und Inhalte zu veröffentlichen und kontextbezogene Echtzeitanalysen für hyperpersonalisierte Kundeninteraktionen bereitzustellen.

Rackspace nutzt FAIR auch zur Entwicklung von RITA™ (Rackspace's Intelligent Technology Assistant). RITA ist ein interaktiver Chatbot, der die neuesten Sprachmodelle verwendet, um IT-Serviceanfragen in Textform zu beantworten, Selbstbedienungsfunktionen für Anfragen zu verbessern, neue Hardware oder Software anzufordern, vergessene Passwörter zurückzusetzen und Fragen zu IT- und Sicherheitsrichtlinien zu beantworten. Darüber hinaus verknüpft die Lösung die Antwort mit den spezifischen Abschnitten der Quelldokumente zur Lösung.

