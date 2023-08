Rackspace Technology kündigt neue Zusammenarbeit bei Professional Services mit Google Cloud zur Beschleunigung von VM-Migrationen an

Laufende Zusammenarbeit zwischen Rackspace und Google Cloud stärkt Partnerstrategie

SAN ANTONIO, Aug. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen, hat heute ein neues Angebot für die Migration von Professional Services angekündigt – Rackspace Technology Drives Accelerated Cloud Migration to Google Cloud. Das gemeinsame Angebot beinhaltet eine direkte Zusammenarbeit von Experten von Rackspace Technology und Google Cloud mit dem Ziel, eine innovative und effiziente Lösung für Unternehmen zu bieten, um ihre virtuellen Maschinen nahtlos in die Google Cloud zu migrieren und so eine in der Branche einzigartige Migrationserfahrung zu schaffen.



Dieser einzigartige Teamansatz für schnelle und erfolgreiche VM-Migrationen wurde auf der Grundlage der Google Cloud Landing Zones entwickelt, einer grundlegenden Blaupause für die Einführung von Google Cloud, die einen Rahmen für die Konfiguration bietet, damit Unternehmen die Google Cloud-Services für ihre geschäftlichen Anforderungen nutzen können. Das kombinierte technologische Fachwissen und die Erfahrung von Rackspace und Google Cloud im Bereich der Cloud-Modernisierung bieten deutlich mehr Vorteile als herkömmliche Migrationsprojekte. Durch die Nutzung der besten Tools und Prozesse beider Unternehmen ist die nahtlose Migration, die durch dieses gemeinsame Projekt ermöglicht wird, für den Erfolg der Kunden nach der Migration verantwortlich.

"Dieses neue Angebot von Rackspace Technology kann Kunden helfen, ihre Cloud-Migrationen erheblich zu vereinfachen und zu beschleunigen", so Jim Anderson, Vice President, NA Partners Ecosystem & Channels bei Google Cloud. "Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit Rackspace Technology, damit unsere Kunden von der leistungsstarken und zuverlässigen Infrastruktur von Google Cloud profitieren können." Rackspace Technology Drives Accelerated Cloud Migration to Google Cloud umfasst drei Schritte: Erkundung, Planung und Landing Zone sowie Migration von VMs in die Zielumgebung der Google Cloud. Die Dienste sind derzeit verfügbar und können sofort abgerufen werden, indem Sie hier klicken.

"Unternehmen können ihre Google Cloud-Reise mit VM-Migrationen beginnen, die von Migrationstechnikern von Rackspace und Google Cloud durchgeführt werden", so D. K. Sinha, President of Public Cloud, Rackspace Technology. "Die VM-Migrationsservices bieten technisches Fachwissen und Beratung bei der Erkundung, Planung und Durchführung von Migrationen, indem sie automatisierte Tools und die Erkenntnisse des Anwendungsteams nutzen, um eine erfolgreiche Migration zu ermöglichen. Ganz gleich, ob Sie VMs aus Vor-Ort-Systemen oder anderen Clouds migrieren, Rackspace und Google Cloud unterstützen Sie bei der Erkundung, Planung und Durchführung der Migration."

Die langjährige Partnerschaft von Rackspace mit Google Cloud und die kürzlich erfolgte Anerkennung als Leader in dem Bericht U.S. ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem – Managed Services 2023 untermauern die Glaubwürdigkeit und Exzellenz der Cloud-Lösungen von Rackspace. ISG ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

