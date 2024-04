Rackspace Technology nimmt als Signature-Sponsor an der Google Cloud Next teil, um seine Google Cloud-Angebote und -Partnerschaften zu präsentieren

Vorstellung der innovativen generativen KI-Dienste und -Lösungen von Rackspace Technology und Google Cloud zur Rackspace FAIR-Praxis

SAN ANTONIO, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) – ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen – kündigte heute seine Teilnahme an der Google Cloud Next an, die vom 9. bis 11. April im Mandalay Bay in Las Vegas stattfindet. Die Google Cloud Next bringt über 30.000 Entwickler, IT-Fachleute und CXOs aus der ganzen Welt für drei Tage mit spannenden Inhalten sowie Lern- und Networking-Möglichkeiten zusammen.



Teilnehmer der Veranstaltung können Rackspace am Stand Nr. 1631 besuchen, um mehr über die Partnerschaft von Rackspace mit Google Cloud und die innovativen generativen KI-Dienste und -Lösungen in der Foundry for AI by Rackspace (FAIR™)-Praxis zu erfahren.

Bei einem Besuch am Rackspace-Stand Nr. 1631 können Teilnehmer an einer interaktiven generativen KI-Aktivität namens "StickerVerse" teilnehmen, um einen individuellen Aufkleber und eine interaktive Live-Demonstration der KI von Rackspace zu erhalten, die multimodale LLMs und agentenbasierte Architekturen nutzt, um zukünftige Anwendungen generativer KI vorzustellen.

Darüber hinaus wird Shefali Victors, Senior Cloud Practice Architect bei Rackspace Technology, am Dienstag, den 9. April eine Theater Session zum Thema "Build a Secure Architecture Design on Google Cloud" (Aufbau eines sicheren Architekturdesigns für Google Cloud) leiten.

Top-Talente von Rackspace, unterstützt von anerkannter Google Cloud-Expertise:

Dreimaliger Gewinner der Google Cloud Partner of the Year Awards

ISG Provider Lens™ 2023 Marktführer bei Managed Services und Implementierungs- und Integrationsdiensten für Google Cloud.

Rackspace beschäftigt über 3.000 Cloud-Experten.

Rackspace verfügt über drei Google Cloud-Spezialisierungen: Infrastruktur-Services, Cloud-Migration-Services und SAP on Google Cloud-Services.

Rackspace ist der führende Anbieter von Hybrid- und Multicloud-Lösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Erschließung von Cloud-Erfolgen.

Rackspace On-Demand-Experten für Google Cloud unterstützen Sie bei der Modernisierung, Optimierung und Innovation.

Rackspace bietet Cloud-natives Know-how für Anwendungen, Daten und Sicherheit.

Mit hochmodernen Google Cloud- und KI-Lösungen hilft Rackspace seinen Kunden, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und zusätzliche Dateneinblicke zu gewinnen.

Rackspace bietet über 21 Google Cloud Expertise Designations in den Bereichen App Migration, ML, Data Warehouse, Analytics, Datenbanken, Sicherheit, SAP, Open Source, Supply Chain, Media, FinOps und mehr.



Klicken Sie hier , um die grenzenlosen Möglichkeiten Ihrer Google Cloud-Daten durch eine Partnerschaft mit FAIR zu entdecken. Wir helfen Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Daten zu erschließen, um eine effiziente Aufnahme und Verarbeitung zu ermöglichen, die den vollen Nutzen bringt. Für weitere Informationen zur Google Cloud Next 2024 klicken Sie bitte hier.

Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR)

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortungsbewussten Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat bereits über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für Kunden in aller Welt.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

