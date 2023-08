Rackspace Technology nimmt an der VMware Explore teil, um das Private-Cloud-Portfolio des Unternehmens zu präsentieren

Seit über 15 Jahren arbeiten Rackspace Technology und VMware zusammen, um die Zukunft der Cloud zu gestalten

SAN ANTONIO, Aug. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) , ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen, hat heute seine Teilnahme an VMware Explore bekannt gegeben, dem führenden Multicloud-Event von VMware, das vom 21. bis 24. August in Las Vegas stattfindet. Die Teilnehmer der Veranstaltung haben die Möglichkeit, Rackspace am Stand Nr. 509 zu besuchen, um mehr über das Portfolio des Rackspace Technology Software-Defined Data Center (SDDC) zu erfahren, das Rackspace SDDC Enterprise, Rackspace SDDC Business, Rackspace SDDC Flex und SDDC Everywhere umfasst. Die Rackspace VMware-Angebote bieten gezielte Lösungen für Unternehmen, um die Lücke zwischen der Cloud und den Rechenzentren zu schließen.



Rackspace Technology und VMware arbeiten seit über 15 Jahren zusammen, um Innovationen zum Nutzen unserer Kunden voranzutreiben und ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen, einschließlich Beratung, Elastic Engineering und Managed Services, anzubieten, die auf die spezifischen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Unsere Cloud-Lösungen ermöglichen es, Innovationen voranzutreiben, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Markteinführung zu beschleunigen.



"Rackspace Technology und VMware arbeiten gemeinsam an der Zukunft der Cloud", so Adrianna Bustamante, Vice President Global Alliances and Channels bei Rackspace Technology. "Unsere Partnerschaft mit VMware ist ein Beispiel für unser Engagement, Kunden dabei zu helfen, Technologien der nächsten Generation in Kombination mit VMware-Lösungen zu nutzen, um in der Branche führend zu sein und ihr Geschäft zu transformieren."

Rackspace wird sein Private-Cloud-Portfolio am Stand Nr. 509 präsentieren, darunter Rackspace Technology Software-Defined Data Center (SDDC), Rackspace SDDC Enterprise, Rackspace SDDC Business, Rackspace SDDC Flex und SDDC Everywhere. Die Rackspace VMware-Angebote bieten gezielte Lösungen für Unternehmen, um die Lücke zwischen der Cloud und den Rechenzentren zu schließen.

Jetzt, da Unternehmen von intern verwalteten Rechenzentren auf die Cloud umsteigen, ist Rackspace Technology bestens positioniert, um Kunden bei ihrer Strategie rund um die private Cloud zu unterstützen und den besten Ort für ihre Workloads zu bestimmen. Die Einführung der Rackspace SDDC-Lösungen ermöglicht es Rackspace Technology, durch die Modernisierung und Innovation von privaten Clouds weiterhin die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.

Wenn Sie Rackspace am Stand Nr. 509 besuchen, können Sie an einer VR-Tour (Virtual Reality) durch unsere Rechenzentren teilnehmen, bei der Sie die Lobby, den Serverraum, die Rückseite der Racks, das Inventar und die Technik besichtigen können. In jedem Raum können sich die Teilnehmer in alle Richtungen umsehen und auf drei Rackspace-Hotspots pro Bereich klicken, die kurze Informationen über unsere Rechenzentren, Rackspace und VMware enthalten. Für die Teilnahme an der VR-Tour werden Preise vergeben, darunter Amazon Echo Dots der 5. Generation, Apple AirTags, rostfreie Wasserflaschen, Sonnenbrillen und Holzpuzzles.

Darüber hinaus wird Amine Badaoui, Senior Technical Product Manager, am Dienstag, 22. August, von 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr PT einen 30-minütigen Vortrag zum Thema "Multi-Cloud Cut through the Noise" (Mit Multi-Cloud den Lärm des Internets durchbrechen) halten, um darüber zu informieren, wie man die richtige Arbeitslast in die richtige Cloud bringt.

Rackspace VMware-Expertise

Im Laufe der mehr als 15-jährigen Partnerschaft zwischen Rackspace und VMware hat Rackspace mit VMware Folgendes erreicht:

Fünfmaliger Gewinner des VMware Partner of the Year Award

Hosting von über 100.000 virtuellen Maschinen über VMC auf AWS, Kunden- und Rackspace-Rechenzentren

Einer von fünf Global Cloud Foundation-Partnern, die das komplette SDDC als Service anbieten

Angebot eines kompletten Portfolios mit VMware Cloud, VMware Cloud Foundation as a Service, VMware SDDC, VMware VRealize Suite, VMware SaaS, VMC on AWS, AVS und GCVE

Über 400 Zertifizierungen mit unübertroffenem Fachwissen über VMware und zertifizierte Fachleute für Vertriebsberatung und Kundensupport



Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

