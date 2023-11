Rackspace Technology präsentiert auf der AWS re:Invent speziell entwickelte Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) von Foundry for AI by Rackspace (FAIR)

Rackspace präsentiert generative KI-Anwendungen, Breakout-Session mit JobTarget und Networking-Events

SAN ANTONIO, Nov. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Multicloud-Technologielösungen, hat angekündigt, dass er seine zwölfjährige Teilnahme an der AWS re:Invent mit einer futuristischen Standeröffnung, einer Breakout-Session in Zusammenarbeit mit JobTarget, Networking-Events und einer Präsentation von speziell entwickelten generativen Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) von Foundry for AI by Rackspace (FAIR™) begehen wird – einer globalen Praxis, die sich dem Vorantreiben der Unternehmenstransformation, der Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Verbesserung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch die sichere und praktische Anwendung von KI-Technologien widmet. AWS re:Invent ist eine Lernkonferenz, die von Amazon Web Services (AWS) für die globale Cloud Computing-Community veranstaltet wird.

Rackspace Technology auf der AWS re:Invent 2023

Rackspace Technology ist ein AWS Premier Tier Services Partner und nimmt seit zwölf Jahren an der AWS re:Invent teil, die vom 27. November bis zum 1. Dezember in Las Vegas, NV, stattfinden wird. Rackspace Technology ist Platin-Sponsor der Veranstaltung und bietet eine futuristische Standeröffnung, speziell entwickelte generative KI-Anwendungen, Breakout-Sessions mit JobTarget und Networking-Events geplant.

Rackspace F.A.I.R. Adventure Quest

Besuchen Sie Rackspace am Stand 450 in der Venetian Sands Expo für eine praktische, interaktive, generative KI-Demonstration, die zeigt, wie serverloses Computing, KI und maschinelles Lernen sowie VR-Technologien zusammengenommen ein A(I)dventure-Erlebnis schaffen.

Standbesucher können einen personalisierten generativen KI-Avatar erstellen und sich auf eine intergalaktische generative KI- und VR-Mission begeben, bei der sie die fehlenden AWS-Services finden müssen, um die Lichter der Stadt aufleuchten zu lassen. Dabei können sie einen Preis gewinnen. Nach Abschluss der Aufgabe erhalten die Teilnehmer ihre Punktzahl und als Dankeschön wird ihnen zu Ehren ein Baum gepflanzt.

AWS re:Invent 2023 Breakout-Session

Ready, Set, Data: Perfecting the Art of Talent Matching with AI (Auf die Plätze, fertig, Daten: Die Kunst des Talent-Matchings mit KI perfektionieren)

Montag, 27. November, 15:00-16:00 Uhr | Mandalay Bay | Ebene 1 | Nord | Islander G

Rackspace Technology wird gemeinsam mit dem Kunden JobTarget, einer Plattform für Jobsuche und Personalbeschaffung, über KI und Innovation diskutieren. Während der Sitzung wird Mark Oreta, CTO von JobTarget, erörtern, wie das Unternehmen eine skalierbare AWS-Infrastruktur, Anwendungsarchitektur und Datenbank aufgebaut und eingeführt hat, wobei der Schwerpunkt auf Hochverfügbarkeit, Skalierbarkeit, Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz als Schlüsselmetriken für die Zukunft liegt.

JobTarget schaffte es, von einer Million Postings pro Monat auf über 800.000 pro Tag zu kommen, was eine Steigerung von 11.000 % bedeutet. Die Sitzungsteilnehmer werden erfahren, wie JobTarget plant, KI zu nutzen, um Anzeigen und Werbestrategien so zu gestalten, dass perfekte Übereinstimmungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitssuchenden entstehen. Erleben Sie JobTarget am Montag, 27. November, im Islander G Room im Mandalay Bay.

Rackspace Technology hat mit AWS zusammengearbeitet, um einige der komplexesten und transformativen Cloud-Herausforderungen unserer Kunden zu lösen. Mit mehr als 2.200 AWS-Zertifizierungen und 16 AWS-Kompetenzbezeichnungen bietet Rackspace Technology modernste AWS-Funktionen, mit denen Kunden betriebliche Effizienz, Innovation, Flexibilität und Kosteneinsparungen erzielen können.

Weitere Informationen zur Teilnahme von Rackspace Technology an der AWS re:Invent 2023 finden Sie hier oder besuchen Sie uns auf der AWS re:Invent am Stand 450 in der Venetian Sands Expo. Darüber hinaus gibt es im Rackspace Technology Blog, auf LinkedIn und auf Twitter die neuesten Nachrichten über AWS re:Invent 2023.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Multicloud-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com