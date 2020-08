Rackspace Technology stellt zusammen mit der University of California, Irvine, Scientific Systems und Plan4Co neues COVID-19-Prognosemodell vor

SAN ANTONIO, Texas, Aug. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es eine Partnerschaft mit der University of California, Irvine, Scientific Systems Company, Inc. und Plan4Co geschlossen hat, um an einem Projekt zu arbeiten, das die Effektivität von Amazon Forecast bei der Erstellung von COVID-19-Prognosemodellen mit höherer Genauigkeit unterstreicht.



Prognosemodelle haben das Potenzial, Krankheitstrends, einschließlich der COVID-19-Pandemie, zu bewerten. Wenn die Prognosen korrekt sind, können die Modelle dazu beitragen, die zukünftigen Bedürfnisse von Krankenhäusern zu projizieren, Fälle zu identifizieren und zu erkennen, zur allgemeinen Szenarioplanung beizutragen und die öffentliche Ordnung zu gestalten.

"Diese Partnerschaft stellt die Art von kollaborativer Unternehmung dar, die erforderlich ist, um unsere Prognosefähigkeiten auf eine genauere und differenziertere Weise zu verbessern, die möglicherweise wichtige umsetzbare politische Initiativen hervorbringt", sagte Dr. David A. Snow, Distinguished Professor Emeritus an der UC Irvine School of Social Sciences. Dr. Snow ist in den USA und weltweit, darunter Paris, Sao Paulo, Tokio und Orange County, Kalifornien (USA), in leitender Funktion für teambasierte Obdachlosenforschung verantwortlich gewesen.

Das Team, das sich aus Experten aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Datenwissenschaft und Prognosenerstellung zusammensetzte, nutzte die serverlose Datenverarbeitungslösung von Onica, einem Unternehmen von Rackspace Technology, die auf Amazon Web Services (AWS) basiert. Es konnte zeigen, dass unter Verwendung der Lösung von Rackspace Technology im Vergleich zu anderen häufig verwendeten Prognosemodellen Krankenhauseinweisungen und Todesfälle genauer prognostiziert werden können. Die Bemühungen zeigten eine signifikante Verbesserung der kurzfristigen Genauigkeit der Prognosen, indem Zeitreihendaten genutzt wurden, die in einem auf AWS basierenden "Datensee" aufgenommen und in einen fortschrittlichen Algorithmus für maschinelles Lernen integriert wurden.

"Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Bewältigung der schlimmsten Herausforderung für die öffentliche Gesundheit zu leisten, die wir in der Neuzeit gesehen haben", so Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology. "Wir freuen uns besonders, dass unsere Datenwissenschaftler unsere umfassende Erfahrung mit AWS und KI/ML nutzen konnten, um zukünftige Anforderungen vorherzusagen und die Planungsbemühungen zu verstärken – beides war noch nie so kritisch."

Das Projekt besteht aus zwei Hauptinnovationen. Die erste Innovation, bekannt als COVID DSAFE, soll eine verbesserte Datensynthese und fortschrittliche Prognosetechniken liefern. Angetrieben von Amazon Forecast – einem vollständig verwalteten Dienst, der mithilfe von maschinellem Lernen hochpräzise Prognosen liefert – erstellt COVID DSAFE wöchentlich Betriebsprognosen auf Bundesstaat-, Kreis- und Postleitzahlebene.

Die zweite Innovation, bekannt als COVID PrivyTRAC, ist ein Kontaktverfolgungssystem, das auf AWS ausgeführt wird. Dieses System bietet eine COVID-Kontaktverfolgung mit erweiterten Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen, die allgemeine Datenschutzbedenken über erweiterte statistische Raum-/Zeitmodelle berücksichtigt.

