Rackspace Technology tritt der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) bei

SAN ANTONIO, April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) beigetreten ist. Rackspace Technology schließt sich dem MISA-Ökosystem unabhängiger Softwarehersteller und Anbieter von verwalteten Sicherheitsdiensten an, indem es die globalen Bereitstellungsmöglichkeiten und die Integration der Managed Services von Rackspace Elastic Engineering for Security in Microsofts Suite von Cloud-nativen Sicherheitsdiensten und hybriden Cloud-Technologien demonstriert. Rackspace Technology hilft damit Unternehmen auf der ganzen Welt, sich besser gegen zunehmende Bedrohungen zu schützen.



Seit über 18 Jahren pflegen Rackspace Technology und Microsoft eine globale Zusammenarbeit, die darauf ausgerichtet ist, Unternehmen bei der optimalen Nutzung von Microsoft-Technologien zu helfen. Rackspace Technology ist Gold Security Partner und ist zu einem vertrauenswürdigen Berater für Unternehmen geworden, der diese bei der Entwicklung strategischer Sicherheitspläne unterstützt, wobei die umfangreiche Erfahrung der Experten von Rackspace Elastic Engineering for Security zum Tragen kommt. Zu den Services von Rackspace Technology gehören die Bereitstellung von Informationen zu unmittelbaren Bedrohungen und Schwachstellen in Microsoft Azure sowie in lokalen und in Multi-Cloud-Umgebungen, die langfristige Verbesserung der Sicherheitslage durch verwaltete Sicherheitsdienste wie XDR, die auf Microsoft Sentinel zurückgreifen, und die Durchführung von Abhilfemaßnahmen in Microsoft Azure- und Hybrid-Cloud-Umgebungen.

"Die Cloud ist agil, flexibel und schnell skalierbar. Um effektiv zu sein, muss dies auch für Sicherheitslösungen gelten", sagte Gary Alterson, Vice President, Security Solutions bei Rackspace Technology. "Rackspace Technology arbeitet in Sicherheitsfragen eng mit Microsoft zusammen und bietet seinen Kunden Cloud-native Sicherheitstools für Azure in Kombination mit fachgerechten Architektur- und Engineering-Services. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, ihre Unternehmen in sichere, konzeptionell konforme und native Azure-Ökosysteme zu verwandeln."

Durch Rackspace Elastic Engineering for Security erhalten Unternehmen Zugang zu einer Gruppe von zertifizierten Sicherheitsexperten, die sie bei der Bewertung, Planung, Implementierung, Entwicklung, Überwachung, Verwaltung und Bewältigung komplexer Herausforderungen unterstützen. Die Zusammenarbeit von Rackspace Technology mit Microsoft bietet den Anwendern viele Vorteile:

Ergänzen und Verbessern der Fähigkeiten des eigenen Teams durch On-Demand-Zugang zu dedizierten technischen Ressourcen, praktische Verwaltung von Azure-Umgebungen und Skalierbarkeit.

Verringerung der Komplexität von Sicherheit und Compliance in Azure-Umgebungen mithilfe von Beratungsservices.

Modernisierung der Sicherheitsansätze dank der fachkundigen Bereitstellung und Verwaltung der richtigen Sicherheitstechnologien für jede Azure-Umgebung.

Kompetentes Management der Sicherheitsanforderungen von Unternehmen, indem laufende Bedrohungen und Schwachstellen identifiziert und Angriffsflächen reduziert werden.

Konzeption und Erstellung von Cloud-Sicherheitskontrollen, um Compliance-Vorgaben wie PCI-DSS, HIPAA und andere zu erfüllen.

Verbesserung der Cloud-Sicherheitslage durch besseres Verständnis von Cloud-Bedrohungen und -Schwachstellen.

Einsatz fortlaufender Sicherheitsinnovationen durch native Sicherheitstools von Azure, um die Ziele der Unternehmenstransformation zu erreichen.



"Die Microsoft Intelligent Security Association ist zu einem lebendigen Ökosystem herangewachsen, das sich aus den zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Anbietern von Sicherheitssoftware auf der ganzen Welt zusammensetzt", so Maria Thomson, Microsoft Intelligent Security Association Lead. "Unsere Mitglieder wie Rackspace Technology teilen das Engagement von Microsoft für die Zusammenarbeit innerhalb der Cybersicherheits-Community, um die Fähigkeiten unserer Kunden zu verbessern, Sicherheitsbedrohungen schneller vorherzusagen, zu erkennen und darauf zu reagieren."

Erfahren Sie mehr über den Microsoft Hybrid Cloud Security Workshop, der von Rackspace Elastic Engineering for Security durchgeführt wird, um eine maßgeschneiderte Bedrohungs- und Schwachstellenanalyse Ihrer Umgebung durchzuführen und zu lernen, wie Sie ein robusteres Cloud-Sicherheitsökosystem aufbauen und betreiben können. Hier finden Sie weitere Informationen und können sich für den Microsoft Hybrid Cloud Security Workshop registrieren.

"In der Lage zu sein, unsere Cloud-Dienste abzusichern, ist für den Betrieb unserer Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Da unser Unternehmen beträchtlich gewachsen ist, haben Fusionen und Übernahmen auch unsere Cloud-Präsenz weiter verkompliziert. Die Experten von Rackspace Elastic Engineering for Security arbeiteten eng mit unserem Team zusammen, um den Microsoft Hybrid Cloud Security Workshop durchzuführen", sagte Andres Salaverria, Sr. Manager bei Penske Logistics. "Die Abhaltung dieses Workshops durch Rackspace Technology war entscheidend, um die Sicherheit unserer Cloud-Umgebungen zu validieren, potenzielle Schwachstellen zu bewerten und ihnen zuvorzukommen, uns dabei zu helfen, unsere Sicherheitskonfigurationen für alle unsere Azure-Mandanten zu standardisieren und unsere Sicherheitsstrategie mit nativen Microsoft-Sicherheitsdiensten zu modernisieren."

Weitere Informationen über die Sicherheitsexperten von Rackspace Technology, die Ihre Sicherheitslösungen konzipieren, entwickeln und verwalten, finden Sie hier .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

Rackspace Technology Corporate Communications

publicrelations@Rackspace.com