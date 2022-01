Rackspace Technology übernimmt Just Analytics, einen führenden Anbieter von cloudbasierten Daten-, Analyse- und KI-Services

Die Übernahme dient dazu, Verbindungen mit dem Microsoft Azure-Ökosystem in der APJ-Region zu stärken

SAN ANTONIO, USA, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es zugestimmt hat, Just Analytics zu übernehmen, einen führenden Anbieter von cloudbasierten Daten-, Analyse- und KI-Services, der in der APJ-Region (Asien-Pazifikraum und Japan) ansässig ist. Darüber hinaus führt diese Übernahme zu starken regionalen Verbindungen mit dem Microsoft Azure-Ökosystem, da Just Analytics kürzlich mit vier regionalen Microsoft Partner of the Year Awards ausgezeichnet wurde.



Just Analytics wurde 2011 gegründet und hat über 100 Beschäftigte am Hauptsitz in Singapur sowie weitere Beschäftigte in Vietnam und Indien. Just Analytics hilft Kunden dabei, mithilfe seiner eigenen Datenplattform Guzzle skalierbare Daten-Pipelines zu entwerfen und zu erstellen, gekoppelt mit modernsten cloudbasierten Daten- und Analyse-Services, die Daten in Erkenntnisse umwandeln, sodass Kunden eine einheitliche Ansicht ihrer Informationsressourcen erhalten.

Die Datenplattform von Just Analytics ist auf dem Microsoft Azure Marketplace gelistet und automatisiert die Bewegung und Umwandlung beliebiger Datenmengen, -arten und -geschwindigkeiten aus einer Vielzahl von Quellen in Datenpipelines im Produktionsmaßstab. Die KI von Just Analytics nutzt Guzzle, um die Bereitstellung von Vorhersagefähigkeitslösungen und Business Intelligence zu ermöglichen, mit denen Daten aus kritischen Geschäfts- und Betriebsfunktionen für Endbenutzer von Unternehmen analysiert werden können.

"Die Übernahme von Just Analytics entspricht unserem wachsenden Fokus auf professionellen Dienstleistungen und bringt marktführende cloudbasierte Daten-, Analyse- und KI-Funktionen mit sich, die von unseren Kunden und Interessenten nachgefragt werden", so Kevin Jones, CEO von Rackspace Technology. "Außerdem werden wir von den starken Verbindungen des Unternehmens in der APJ-Region, der talentierten Belegschaft und der natürlichen Entwicklung beim IT-Service-Stack profitieren. Diese Vorteile werden eine klare Verbindung zwischen unseren Dienstleistungen und wichtigen Geschäftskennzahlen unserer Kunden bieten."

"Durch die Kombination unserer Fähigkeiten mit der globalen Präsenz, den Ressourcen und der Größe von Rackspace Technology können wir uns mehr auf das Wachstum unseres bestehenden Geschäfts konzentrieren, während Rackspace Technology Geschäftsfunktionen integriert, um uns beim Wachstum zu unterstützen", so Hemanta Banerjee, Gründer und Chief Architect von Just Analytics. "Unsere Unternehmen haben eine ähnliche Kultur, da wir uns durch umfassende technische Fanatical Experience™-Schulungen und -Zertifizierungen und unübertroffene Beziehungen mit wichtigen Partnern auf der Grundlage unserer Fähigkeiten, unserer Kultur und der Umsetzung für Kunden von anderen unterscheiden."

Rackspace Technology wird die Marke Just Analytics auf absehbare Zeit beibehalten, da das Unternehmen eine bekannte und respektierte Marke unter den Marktführern und Kunden von Microsoft Azure Data Analytics aufgebaut hat.

Über Rackspace Technology



Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

