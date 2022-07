Rackspace Technology und oak9 sichern Infrastructure as Code und Cloud-Betrieb ab

Das Angebot automatisiert die Sicherheit von Cloud-nativen Anwendungen vom Design bis zur Produktion

SAN ANTONIO, Texas, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es die Infrastructure as Code (IaC) Security Services von oak9 anbieten wird, um Unternehmen bei der Absicherung der Cloud-nativen Anwendungsinfrastruktur für Entwickler, Sicherheitsteams und Cloud-Betrieb über den gesamten Softwareentwicklungszyklus zu unterstützen.



Oak9 ermöglicht es Unternehmen, Sicherheit in bestehende DevOps-Prozesse auf Repos- und Orchestrations-Plattformen zu integrieren, bevor diese in der Cloud-Umgebung in Betrieb gehen. Die Security as Code Platform von Oak9 findet, analysiert und behebt automatisch Sicherheits- und Compliance-Lücken in Echtzeit, sobald Änderungen in IaC und implementierten Cloud-nativen Workloads erkannt werden.

"Kunden migrieren weiterhin von Host-basierten Lösungen zu abstrahierten Cloud-Workloads, die für herkömmliche Sicherheitsabteilungen schwer zu überprüfen sind", sagte Gary Alterson, Vice President of Security Services bei Rackspace Technology. "In Zusammenarbeit mit oak9 erleichtert Rackspace Technology die Umstellung auf IaC und hilft, Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Mit dieser Sicherheitslösung werden die Sprint-Ziele pünktlich erreicht, es gibt keine Stack-Rollbacks mehr, und sie kann von jedem genutzt werden, nicht nur von Sicherheitsexperten."

Immer mehr Entwickler nutzen IaC, um schnell umfangreiche Cloud-native Anwendungen und Architekturen bereitzustellen, verfügen aber nicht über das Fachwissen, um die Sicherheit oder Compliance ihres Codes sicherzustellen, oder haben keinen Zugang zu Sicherheitsteams, die Tausende von Codezeilen überprüfen können. Mit Infrastructure as Code Security Services bieten Rackspace Technology und oak9 die folgenden wichtigen Vorteile:

Sicheres Design von Anfang an : Zugriff auf einen vorgefertigten Katalog von Security-as-Code-Vorlagen – basierend auf anwendbaren Frameworks wie SOC2, HIPAA, PCI, ISO, NIST und anderen – zur dynamischen Bewertung jeder Änderung in der Cloud-Infrastruktur.

: Zugriff auf einen vorgefertigten Katalog von Security-as-Code-Vorlagen – basierend auf anwendbaren Frameworks wie SOC2, HIPAA, PCI, ISO, NIST und anderen – zur dynamischen Bewertung jeder Änderung in der Cloud-Infrastruktur. Nahtlose Integration in die CI/CD-Pipeline des Kunden : Integriert IDEs, Code-Repos, CI/CD und Chat-Ops-Tools, um Entwicklern unmittelbares Sicherheitsfeedback im Code zu geben.

: Integriert IDEs, Code-Repos, CI/CD und Chat-Ops-Tools, um Entwicklern unmittelbares Sicherheitsfeedback im Code zu geben. Kontinuierliche Überwachung von Abweichungen : Der Nur-Lese-Zugriff auf die AWS- und Azure-Cloud-Umgebungen der Kunden verhindert das Abdriften vom geplanten App-Design und stellt sicher, dass die App-Architektur von vornherein sicher bleibt.

: Der Nur-Lese-Zugriff auf die AWS- und Azure-Cloud-Umgebungen der Kunden verhindert das Abdriften vom geplanten App-Design und stellt sicher, dass die App-Architektur von vornherein sicher bleibt. Workflow-Benachrichtigungen und -Warnungen: Entwickler erhalten Pull-Anfragen mit Änderungsvorschlägen, wenn sie die Infrastructure as Code festschreiben, und können entscheiden, ob sie die Pipeline bestehen oder nicht.

Rackspace Technology ist Cloud-unabhängig und kann mit Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammenarbeiten. Weitere Informationen zu Infrastructure as Code Security Services finden Sie hier in unserem Cloud Talk Live-Video: Sicherheit mit Ihrer Infrastructure as Code verbinden

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.