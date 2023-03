Rackspace Technology unterstützt die IT-Migration von Ohio National Chile in die Cloud

Das Finanzdienstleistungsunternehmen verlagerte sein gesamtes Kerngeschäft in die Cloud, gewann dadurch an Flexibilität und hat nun die Möglichkeit, VMs sofort zu erstellen

SAN ANTONIO, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab bekannt, dass die Unterstützung der Cloud-Transformation von Ohio National Chile dem Finanzdienstleistungsunternehmen eine beschleunigte Entwicklung neuer Produkte, mehr Cybersicherheit und Kostensenkungen beschert hat. Die chilenische Sparte dieses Finanzdienstleistungsunternehmens verlagerte ihr gesamtes Kerngeschäft in die Cloud, gewann dadurch sofort an Flexibilität und erhielt die Möglichkeit, virtuelle Maschinen (VMs) zu erstellen.



Ohio National Chile bietet eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen Versicherungs- und Finanzprodukten für Einzelpersonen, Gruppen und Unternehmen. Das Unternehmen wurde in Cincinnati, Ohio, gegründet und verfügt über mehr als 110 Jahre Erfahrung in Bezug auf Lebensversicherungen.

Am 31. März 2022 wurde Ohio National Chile Financial von der Constellation Insurance Holding übernommen, um die Wachstumschancen in der Finanzdienstleistungsbranche in den USA und Lateinamerika zu maximieren. Die Gründungsinvestoren und Partner von Constellation sind die Caisse de Dépôt et Location du Québec und das Ontario Teachers' Pension Plan Board, zwei der größten institutionellen Investoren in Nordamerika.

"Um weiterhin innovativ zu sein und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, mussten wir in die Cloud migrieren, um unsere Prozesse zu beschleunigen und unsere IT-Teams zu entlasten. Wir brauchten einen Partner mit der Erfahrung und dem Wissen, das für die Migration von einer physischen Architektur zur Cloud erforderlich ist", sagte Gonzalo Gutiérrez, Ohio National Chile Operations and Systems Manager. "Rackspace Technology hat mit uns zusammengearbeitet, um den "Kern" unseres Unternehmens in die Cloud zu migrieren, was zu einem Kulturwandel innerhalb des Unternehmens geführt hat. Wir erachten die Infrastruktur nicht mehr als einen wichtigen Meilenstein, und das bringt uns dazu, uns auf die Verbesserung des Geschäfts und Innovationen zu konzentrieren."

"Ohio National Chile migrierte Ende 2020 mit Hilfe von Rackspace Technology von seinem Rechenzentrum in die Cloud auf Amazon Web Services (AWS). Das Team von Rackspace war maßgeblich am Cloud-Migrationsprozess beteiligt. Es führte eine Analyse der Infrastruktur durch und gab einen Überblick über den aktuellen Stand der IT-Umgebung des Unternehmens", sagte Rodrigo Martineli, VP und General Manager von Rackspace Technology für Lateinamerika. "Unser Team bewertete die spezifischen Erfordernisse und legte die beste Strategie und den besten Weg für eine erfolgreiche Migration fest. Darüber hinaus konnte das IT-Team von Ohio National Chile sein Fachwissen erweitern und die nötige Arbeitsgeschwindigkeit erlangen, um den gesamten Geschäftskern in die Cloud zu migrieren."

Heute profitiert Ohio National Chile von schnelleren Datenverarbeitungszeiten und hat Zugriff auf die Cloud und IT-Fachwissen, ohne die Kosten und die Verantwortung für die Einstellung und Bindung interner Experten. Darüber hinaus erhielt Ohio National Chile einen besseren Überblick über die Gesamtkosten seiner Infrastruktur.

"Wir sind kein visionäres IT-Unternehmen, wir sind ein geschäftlich orientiertes Unternehmen, aber wir wissen, dass es nicht darum geht, ein Cloud-Rechenzentrum zu betreiben. Es geht darum, mit der Nutzung von Cloud-nativen Diensten zu beginnen. Die Geschäftsvision von Ohio National Chile besteht darin, Cloud-Services zu nutzen und die Plattform von Rackspace Technology verwalten zu lassen. Dies ist ein Weg, mit dem wir besser werden", so Gutierrez.

Weitere Details finden Sie hier in der vollständigen Fallstudie.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.