Rackspace Technology vereinfacht zukunftsfähige Multicloud-Sicherheit mit Rackspace Elastic Engineering for Security

Gruppen von Sicherheitsexperten arbeiten als Erweiterung der Kundenteams und bieten einen vereinfachten modernen Ansatz zur Lösung komplexer Sicherheitsherausforderungen

SAN ANTONIO, Aug. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung von Rackspace Elastic Engineering for Security bekanntgegeben. Das bahnbrechende Sicherheitsangebot revolutioniert den Cloud-Sicherheitsbetrieb, indem es Kunden Zugang zu persönlichen Gruppen von Sicherheitsexperten bietet, die als Erweiterung der unternehmenseigenen Mitarbeiter fungieren und komplexe Herausforderungen in den Bereichen Cybersicherheit und Compliance angehen. Rackspace Technology ist der einzige Anbieter auf dem Markt, der einen Cloud-ähnlichen Ansatz für die Nutzung von Sicherheitsexpertise und -technologie bietet.



"Heute ist es für Unternehmen mehr denn je von entscheidender Bedeutung, ihre Cybersicherheitsfunktionen schnell weiterzuentwickeln und effizient zu operationalisieren", so Gary Alterson, Rackspace Technology Vice President of Security Services. "Unternehmen, die mit mehreren Sicherheitsanbietern und -partnern zusammenarbeiten, sehen sich einer wachsenden Lücke zwischen Ausführung und Betriebsmanagement gegenüber. Mit Rackspace Elastic Engineering for Security haben unsere Kunden Zugang zu einem dedizierten Partner, der sowohl ein tiefes Verständnis ihrer Umgebungen als auch Fachwissen bei der Verwaltung der gesamten End-to-End-Sicherheit hat."

Rackspace Elastic Engineering for Security umfasst Sicherheitsexpertise in den Bereichen Cloud-Migration, App- und Datenschutz in der Cloud sowie parallele Verwaltungs- und Supportdienste. Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitslandschaft und der Vielzahl von Bedrohungen benötigen Unternehmen moderne Sicherheitsdienste, die sich an agilen Cloud-First-Betriebsmodellen orientieren.

Das Portfolio der Rackspace Elastic Engineering for Security umfasst die folgenden Services und Technologien:

Persönliche und personalisierte Gruppen : Jeder Kunde erhält Zugang zu einer persönlichen Gruppe von Sicherheitsexperten, zu der ein Interaktionsmanager, ein Gruppen-Lead und Lead-Architekt, ein Sicherheitsingenieur und ein Compliance-Experte zählen. Außerdem besteht Zugang zu zusätzlichen Sicherheitsarchitekten und Sicherheitsanalysten/Penetrationstestern, die mit den Teams der Kunden zusammenarbeiten.

: Jeder Kunde erhält Zugang zu einer persönlichen Gruppe von Sicherheitsexperten, zu der ein Interaktionsmanager, ein Gruppen-Lead und Lead-Architekt, ein Sicherheitsingenieur und ein Compliance-Experte zählen. Außerdem besteht Zugang zu zusätzlichen Sicherheitsarchitekten und Sicherheitsanalysten/Penetrationstestern, die mit den Teams der Kunden zusammenarbeiten. Sicherheitsarchitektur und -entwicklung : Persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten von Rackspace Technology verringern die Komplexität beim Entwurf und Aufbau von Cloud-Sicherheitsarchitekturen und können eine tiefgreifende Defense-in-Depth-Architektur für einheitlichen Schutz in Multicloud-Umgebungen, einschließlich AWS-, Azure-, VMware- und Rackspace Technology-Umgebungen, entwickeln, erstellen und vollständig verwalten.

: Persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten von Rackspace Technology verringern die Komplexität beim Entwurf und Aufbau von Cloud-Sicherheitsarchitekturen und können eine tiefgreifende Defense-in-Depth-Architektur für einheitlichen Schutz in Multicloud-Umgebungen, einschließlich AWS-, Azure-, VMware- und Rackspace Technology-Umgebungen, entwickeln, erstellen und vollständig verwalten. Compliance-Management und -Support : Persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten können auch mit Kunden zusammenarbeiten, um für die Modernisierung der Sicherheitsansätze und gleichzeitige Gewährleistung der Compliance durch konsultative Scans und Bewertungen für Compliance-Anforderungen Governance, Risiken und Compliance (GRC) zu definieren, zu verwalten und zu validieren.

: Persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten können auch mit Kunden zusammenarbeiten, um für die Modernisierung der Sicherheitsansätze und gleichzeitige Gewährleistung der Compliance durch konsultative Scans und Bewertungen für Compliance-Anforderungen Governance, Risiken und Compliance (GRC) zu definieren, zu verwalten und zu validieren. Bedrohungs- und Schwachstellenmanagement : Persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten von Rackspace Technology bewerten Kundenumgebungen proaktiv, um Schwachstellen, Cloud-Konfigurationen und Richtlinien zu identifizieren, zu priorisieren und zu beheben, die nicht mit Benchmarks und Best Practices der Branche übereinstimmen.

: Persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten von Rackspace Technology bewerten Kundenumgebungen proaktiv, um Schwachstellen, Cloud-Konfigurationen und Richtlinien zu identifizieren, zu priorisieren und zu beheben, die nicht mit Benchmarks und Best Practices der Branche übereinstimmen. Risikomanagement und -behebung : Persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten von Rackspace Technology arbeiten als Erweiterung Ihres Teams, um Cyber-Risiken zu beurteilen und zu reduzieren. Wenn es zu einem Sicherheitsereignis kommt, arbeiten persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten direkt mit den Sicherheitsabteilungen zusammen, um Sicherheitskontrollen zu entwickeln und zu implementieren, damit Bedrohungen beseitigt und ähnliche Vorfälle in Zukunft verhindert werden.

: Persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten von Rackspace Technology arbeiten als Erweiterung Ihres Teams, um Cyber-Risiken zu beurteilen und zu reduzieren. Wenn es zu einem Sicherheitsereignis kommt, arbeiten persönliche Gruppen von Sicherheitsexperten direkt mit den Sicherheitsabteilungen zusammen, um Sicherheitskontrollen zu entwickeln und zu implementieren, damit Bedrohungen beseitigt und ähnliche Vorfälle in Zukunft verhindert werden. Erweiterte Überwachung und Lösung für Sicherheit: Rackspace Technology bietet rund um die Uhr betrieblichen Support, Überwachung des Zustands der Sicherheitstechnologie, Unterstützung beim Eingrenzen von Sicherheitsereignissen mit Sicherheitsautomatisierung und vordefinierten Betriebshandbüchern sowie Sicherheits-Helpdesk.

Die globalen Sicherheitsexperten von Rackspace Technology verfügen über mehr als 800 Sicherheitszertifizierungen, darunter mehr als 100 Cloud-Sicherheitszertifikate von AWS, Microsoft Azure und anderen Cloud-Anbietern sowie Zertifikate der Global Information Assurance Certifications (GIACs) in den Bereichen Cyber Defense, Digital Forensics & Incident Response und Penetration Testing.

Rackspace Elastic Engineering for Security ist für alle Plattformen von Rackspace Technology sowie AWS, Microsoft Azure, VMware und Microsoft Hyper-V verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rackspace.com/security/elastic-engineering .

Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Pressekontakt

Natalie Silva

Rackspace Technology Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com