Rackspace Technology verstärkt sein Engagement für die globale OpenStack-Community mit einem Sitz im Vorstand der OpenInfra Foundation

Die Nachfrage nach Kostenkontrolle, flexibler offener Infrastruktur und Hybrid-Cloud hat OpenStack zu neuem Aufschwung verholfen

SAN ANTONIO, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute sein erweitertes Engagement für die globale OpenInfra Foundation bekannt, indem es dem Vorstand der OpenInfra Foundation beitritt und Platin-Mitglied der OpenStack-Community wird. Diese höchste Form der Mitgliedschaft umfasst die Vertretung im Vorstand, die Möglichkeit, die strategische Ausrichtung der OpenInfra Foundation-Community und der Branche zu beeinflussen, den Zugang zu offenen Gruppenforen und Arbeitsgruppen sowie die Möglichkeit, die Einführung von Standards zu beschleunigen.

Rackspace Technology hat sich 2010 mit der NASA zusammengetan, um OpenStack, ein gemeinschaftliches Open-Source-Cloud-Software-Projekt, auf den Markt zu bringen, das öffentliche und private Clouds unterstützt. Seitdem hat sich OpenStack zu einem der aktivsten Open-Source-Projekte entwickelt, sodass Unternehmen auf der ganzen Welt von dieser ausgereiften, skalierbaren und offenen Cloud-Plattform profitieren können.

"Da sich immer mehr Unternehmen für die Flexibilität von Multiclouds und hybride Infrastrukturlösungen entscheiden, um die Kontrolle über ihre Infrastruktur zurückzugewinnen, verzeichnet OpenStack eine Rekordnachfrage und eine beschleunigte Akzeptanz bei Unternehmen, die die Anforderungen an Datenhoheit und -sicherheit mit einer kosteneffizienten Cloudnutzung erfüllen möchten", so Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer, Rackspace Private Cloud. "Wir freuen uns darauf, unsere Beiträge zur OpenInfra-Community durch unser anhaltendes Engagement für OpenStack als Platin-Mitglied der OpenInfra Foundation auszubauen."

OpenStack zeichnet sich dadurch aus, dass es maßgeschneiderte Open-Source-Private-Clouds in lokalen und gehosteten Infrastrukturen ermöglicht. Als ausgereifte Infrastrukturplattform bietet OpenStack folgende Vorteile:

Unterstützung: bietet die Flexibilität, Private-Cloud-Rechenzentren oder Edge-Rechenzentren zu erstellen.

bietet die Flexibilität, Private-Cloud-Rechenzentren oder Edge-Rechenzentren zu erstellen. Grundlage: schafft die Grundlage für die Bereitstellung von Containern und Orchestrierungen, wie Kubernetes.

schafft die Grundlage für die Bereitstellung von Containern und Orchestrierungen, wie Kubernetes. Skalierbarkeit: schnelle und einfache Skalierung nach oben oder unten, um den Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden.

schnelle und einfache Skalierung nach oben oder unten, um den Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden. Flexibilität: Synchronisierung mit dem Wachstum und der Skalierung eines Unternehmens.

Synchronisierung mit dem Wachstum und der Skalierung eines Unternehmens. Automatisierung: integrierte Tools, die die Cloud-Verwaltung vereinfachen.

integrierte Tools, die die Cloud-Verwaltung vereinfachen. Leistung: läuft auf einer Vielzahl von Hardware und lässt sich leicht in viele verschiedene Arten von Netzwerken, Speichern und anderen Infrastrukturen integrieren.

läuft auf einer Vielzahl von Hardware und lässt sich leicht in viele verschiedene Arten von Netzwerken, Speichern und anderen Infrastrukturen integrieren. Entwicklung: Open-Source-Code ermöglicht es Experten aus der ganzen Welt, sich an der Entwicklung der Plattform zu beteiligen.

Open-Source-Code ermöglicht es Experten aus der ganzen Welt, sich an der Entwicklung der Plattform zu beteiligen. Interoperabilität: funktioniert mit einer Vielzahl von Plattformen und Software.

Aufgrund dieser Faktoren erlebt OpenStack mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Debüt ein Wiederaufleben der Unternehmens-Cloud, da die steigende Nachfrage nach Datenhoheit, Datenschutz und Kostenkontrolle die Kunden dazu veranlasst, Alternativen zur öffentlichen Cloud zu erkunden. Darüber hinaus weckt die Einführung maßgeschneiderter KI-Modelle, die für einzigartige Anforderungen optimiert sind, das Interesse an lokalen und hybriden Hosting-Lösungen.

"Im Mittelpunkt der heutigen Datentransformation steht der Wunsch nach Agilität. Unternehmen benötigen eine Reihe dynamischer, zentraler Dienstleistungen, die essenzielle Plattformen für moderne Anwendungen wie Kubernetes unterstützen", so Josh Villarreal, Rackspace Technology OpenStack GM. "Die Rackspace OpenStack-Lösungen bieten die Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit einer Cloud-Plattform der Unternehmensklasse zu einem Bruchteil der Kosten."

Wie Branchen OpenStack nutzen

Einzelhändler vermeiden gerne die Nutzung von Wettbewerbern im Bereich der öffentlichen Cloud für das Hosting proprietärer Systeme.

Pharmazeutische Unternehmen müssen vertrauliche Patientendaten geheim halten.

Banken können damit strenge Vorschriften zur Datenhoheit einhalten.



"Anfänglich hat sich Rackspace Technology mit der NASA zusammengetan, um OpenStack auf den Markt zu bringen. Daher freuen wir uns sehr über das ausgeweitete Engagement von Rackspace als Mitwirkender und Platin-Mitglied der OpenInfra Foundation", erklärt Thierry Carrez, General Manager der OpenInfra Foundation. "Rackspace hat viel Erfahrung bei der Unterstützung von OpenStack-basierten öffentlichen und privaten Cloud-Infrastrukturen gesammelt, auf die das Unternehmen als wichtiges Mitglied des OpenStack-Ökosystems zurückgreifen kann."

Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu Rackspace OpenStack zu erhalten.

Über die Open Infrastructure Foundation

Die OpenInfra Foundation baut Communitys auf, die Open-Source-Infrastruktursoftware schreiben, die betriebsfähig ist. Mit der Unterstützung von über 110.000 Einzelpersonen in 187 Ländern hostet die OpenInfra Foundation Open-Source-Projekte und Communitys of Practice, darunter Infrastruktur für KI, native Container-Apps, Edge-Computing und Rechenzentrums-Clouds. Werden Sie Teil der OpenInfra-Bewegung: http://www.openinfra.dev

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com