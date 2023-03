Rackspace Technology von ISG in die Kategorie „Top 15 Sourcing Standout“ eingestuft

Rackspace Technology für Breakthrough 15 Leaderboard-Positionen in den Regionen Global, Amerika und EMEA sowie im achten Quartal in Folge im Bereich Sourcing ausgezeichnet

SAN ANTONIO, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) – ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen – hat heute bekanntgegeben, dass es von der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Technologie, im achten Quartal in Folge in die Kategorie "Top 15 Sourcing Standout" eingestuft worden ist.



Rackspace Technology gehörte zu den führenden Anbietern in der Kategorie "Breakthrough 15" für die Regionen Global, Amerika und EMEA, basierend auf dem jährlichen Vertragswert (Annual Contract Value, ACV), der in den letzten 12 Monaten erzielt wurde, so der Global ISG Index™ für das 4. Quartal 2022.

Der ISG Index™ wird nun schon zum 80. Mal in Folge veröffentlicht und bietet einen unabhängigen vierteljährlichen Überblick über die neuesten Daten und Trends der Beschaffungsbranche. In jedem Quartal werden die 15 größten kommerziellen Anbieter in den Kategorien "Big 15" (Umsätze von mehr als 10 Mrd. USD), "Building 15" (Umsätze zwischen 3 Mrd. USD und 10 Mrd. USD), "Breakthrough 15" (Umsätze zwischen 1 Mrd. USD und 3 Mrd. USD) und "Booming 15" (Umsätze von weniger als 1 Mrd. USD) für die Regionen Amerika, EMEA und Asien-Pazifik vorgestellt. Jede der Top-15-Kategorien umfasst sowohl Anbieter auf dem traditionellen Beschaffungsmarkt als auch solche, die auf dem as-a-Service-Markt konkurrieren, wie IaaS- und SaaS-Anbieter.

"Rackspace Technology fühlt sich geehrt, im achten Quartal in Folge weltweit und in allen Regionen mit dem ISG Sourcing Standout Award ausgezeichnet zu werden. Dies ist ein Beweis dafür, dass der Multicloud-Ansatz von Unternehmen für ihre Gesamtstrategie unabdingbar ist", so Adrianna Bustamante, VP, Global Alliances and Partnerships. "Es ist ein Privileg, diese Auszeichnung von einem so vertrauenswürdigen Beratungsunternehmen zu erhalten."

Rackspace Technology führte rechtzeitig neue Produkt- und Serviceangebote ein, die den Kunden helfen, das Beste aus ihren Cloud-Investitionen herauszuholen. Das Rackspace Technology Elastic Engineering-Modell erfährt eine schnelle Akzeptanz im Markt und wurde auf mehrere neue Bereiche ausgeweitet. Darüber hinaus brachte das Unternehmen Rackspace Data Freedom auf den Markt, einen neuen Speicherservice, der auf einer von Rackspace entwickelten robusten Technologie basiert und Kunden bei der Verwaltung ihrer Kosten über mehrere Cloud-Plattformen hinweg unterstützt.

Die Aufnahme von Rackspace Technology in den ISG Index™ basiert auf den Daten, die das Unternehmen jedes Quartal an ISG übermittelt.

"Der ISG Index™ gilt als maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche", so Paul Reynolds, Chief Research Officer bei ISG. "Rackspace Technology etabliert sich aufgrund seines Geschäftsvolumens im Branchenvergleich als führender und wachsender Akteur auf dem globalen Markt für Multicloud-Dienste."

