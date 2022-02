Rackspace Technology wurde im 2021 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report für die USA und Deutschland in drei Kategorien als Leader eingestuft

SAN ANTONIO, Feb. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es aufgrund seiner zahlreichen AWS-Kompetenzen, Partnerprogramme und der umfangreichen AWS-Zertifizierungen in drei Quadranten des 2021 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report für die USA und Deutschland als Leader kategorisiert wurde.



In dem Bericht werden die Fähigkeiten von 52 Anbietern in sechs Bereichen bewertet. Rackspace Technology ist für Deutschland als Leader in den Bereichen Beratungsdienstleistungen, Migrationsdienstleistungen und Managed Services benannt worden. Zusätzlich zu den Leader-Positionen wurde Rackspace Technology auch für AWS SAP Workloads in den USA und Deutschland platziert.

"Unternehmen, die auf AWS umsteigen, brauchen einen vertrauenswürdigen Partner, der sie bei diesem Übergang unterstützt und ihre Cloud-Umgebungen und -Tools optimiert", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. "Rackspace Technology bietet während der Entwicklungs- und Betriebsphase der Cloud-Umgebung Beratungsdienstleistungen und Migrationsunterstützung und daran anschließende Managed Services an. All dies hilft unseren Kunden, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Die Anerkennung unserer führenden Tätigkeit in dieser wichtigen Rolle durch ISG ist eine große Ehre."

ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Rackspace Technology verfügt über weltweit mehr als 2.700 Zertifizierungen in 15 Kompetenzbereichen.

Frank Heuer, Principal Analyst und Studienautor bei ISG, sagte: "Rackspace kann seine Stärken als AWS-Partner in den USA und Deutschland vor allem auf dem Markt für Migrationsdienstleistungen ausspielen, denn das Unternehmen ist ein besonders kompetenter und erfahrener Dienstleister für die AWS-Migration, der ein umfassendes Dienstleistungsportfolio anbieten kann."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.