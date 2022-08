Rackspace Technology wurde im ISG Provider Lens 2022 – Microsoft Ecosystems Partners US Report Azure MSP Quadrant als Leader eingestuft

SAN ANTONIO, Aug. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im ISG Provider Lens 2022 – Microsoft Ecosystems Partners US Report Azure MSP Quadrant als Leader eingestuft wurde.



ISG, ein weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment und die vierteljährlichen ISG Provider Lens™-Berichte bieten für Enterprise Buyer wertvolle Einblicke in die Stärken, Wettbewerbsvorteile und Alleinstellungsmerkmale führender Service Provider, die in den jeweiligen Märkten tätig sind.

Der ISG Provider Lens 2022 – Microsoft Ecosystems Partners Quadrant Report U.S. konzentriert sich auf das, was ISG im Jahr 2022 für die fünf Schlüsselbereiche des Microsoft-Ökosystems in den USA als besonders wichtig erachtet: Managed Services for Azure, Microsoft 365 Services, SAP on Azure Services, Dynamics 365 Services und Power Platform Services.

Rackspace Technology wurde im ISG Provider Lens 2022 – Microsoft Ecosystems Partners Quadrant Report U.S. aufgrund der Cloud-Services des Unternehmens, die sich auf Managed Services für Azure konzentrieren, und seines seit langem bestehenden guten Rufs auf dem Markt als Leader eingestuft. Darüber hinaus bieten die Kundenbeziehungen von Rackspace Technology und das innovative Servicemodell mit Rackspace Elastic Engineering den Kunden Zugang zu einer Gruppe von neun Architekten und Cloud-Engineers, die das Kundenteam bei der Umstellung auf Cloud Native erweitern. Das trug dazu bei, dass das Unternehmen die Leader-Position erreichen konnte.

Der ISG Provider Lens™— Microsoft Ecosystems Partners Quadrant Report vergleicht IT-Dienstleister, um deren Stärken, Herausforderungen und Wettbewerbsvorteile zu ermitteln. Dieser Bericht kann Ihnen helfen, den besten Serviceanbieter zu finden, unabhängig von der geografischen Lage, indem er eine Rangliste der Anbieter in vier Quadranten erstellt: Leader, Product Challenger, Market Challenger und Contender.

Über ISG Provider Lens™ Research

Die Untersuchungsreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist die einzige Bewertung von Dienstleistern ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit der praktischen Erfahrung und den Beobachtungen des globalen ISG-Beratungsteams kombiniert. Unternehmen finden darin eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner helfen, während die ISG-Berater die Berichte dazu nutzen, ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und den Unternehmenskunden von ISG Empfehlungen zu geben. Die Untersuchung umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienste weltweit, in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia anbieten. Weitere Märkte werden in der Zukunft dazukommen. Wenn Sie weitere Informationen zu ISG Provider Lens™ Research benötigen, besuchen Sie diese ?Website.

Die ISG Provider Lens™ Archetype-Berichte sind eine begleitende Untersuchungsreihe und bieten erstmalig eine Bewertung von Anbietern aus der Perspektive bestimmter Käufertypen.

Über ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

