Rackspace Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rackspace Technology hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -0,230 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 670,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 666,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at