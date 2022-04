Rackspace und Akamai kooperieren, um kleinen und mittleren Unternehmen Anwendungssicherheit auf Enterprise-Niveau zu bieten

SAN ANTONIO, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, kündigte heute Erweiterungen seiner strategischen Partnerschaft mit Akamai Technologies Inc. (NASDAQ: AKAM) an, der weltweit meistgenutzten Lösung, um digitale Erlebnisse zu unterstützen und zu schützen und um globalen Unternehmen Beratungsdienste anzubieten, um deren Anwendungen und APIs zu sichern.



Im Rahmen der Partnerschaft werden Rackspace und Akamai gewerbliche Kunden dabei unterstützen, ihre Cloud-Workloads mit Web Application and API Protector von Akamai zu sichern, der kompromisslose Sicherheit für Websites, Anwendungen und APIs aus einer Hand bietet. Darüber hinaus bietet die Lösung einen ganzheitlichen Satz leistungsstarker Schutzfunktionen mit intelligenter Automatisierung und Einfachheit, die für die modernen Anwendungen und APIs von heute entwickelt wurden. Weitere Vorteile sind die automatische API-Erkennung und -Sicherheit, adaptive und genauere Erkennungen, integrierte Bot-Abwehr und Cloud-Topologie/Architektur.

"Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden erstklassige Cloud-Sicherheitslösungen anzubieten, und freuen uns über die Ausweitung unserer Beziehung zu Akamai, um fachkundige Beratung und Fanatical Support™ zu bieten und den Anwendungsschutz von Akamai für Unternehmen zu ermöglichen, die sich solche leistungsfähigen Funktionen bisher nicht leisten konnten", sagte Gary Alterson, Vice President of Security Services bei Rackspace Technology. "Da Unternehmen ihre Netzwerke transformieren und ihre Anwendungen modernisieren, wird die Absicherung von Websites, Anwendungen und APIs für Unternehmen jeder Größe immer wichtiger."

Anwendungen und APIs stellen eine erhebliche Angriffsfläche für Unternehmen jeder Größe dar. Gartner®[1] verlautbarte dazu: "Bis 2022 wird sich der API-Missbrauch von einem seltenen zu einem der häufigsten Angriffsvektoren entwickeln und zu Datenschutzverletzungen bei Webanwendungen von Unternehmen führen". In einem aktuellen Bericht von Akamai heißt es, dass Forscher im Jahr 2021 dreimal so viele solcher Angriffe wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2020 verzeichneten.

Rackspace Technology bietet Web Application and API Protection von Akamai in Kombination mit seinem Angebot Rackspace Elastic Engineering for Security an, das Kunden weltweit zur Verfügung steht und Unternehmen den Zugang zu On-Demand-Sicherheitsexperten ermöglicht, um Sicherheitsmaßnahmen anzupassen, zu optimieren und zu verwalten. Das neue Angebot richtet sich an gewerbliche Unternehmen, die sonst nur schwer Zugang zu den Sicherheitsressourcen haben, die sie benötigen, um die leistungsfähigen Technologien von Akamai zu nutzen. Rackspace Technology ist Akamai-Partner und verfügt über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Cloud-Sicherheit und Compliance und verfügt über mehr als sechzig Akamai-Zertifizierungen.

"Organisationen setzen zunehmend Cloud-Architekturen ein, die sie anfällig für Cyberangriffe machen", sagte PJ Joseph, Executive Vice President Sales and Services von Akamai. "Zu diesen Schwachstellen gehören die wachsende Zahl von DDoS-Angriffen und die zunehmende Nutzung und der anschließende Missbrauch von APIs. Wir freuen uns, mit Rackspace zusammenzuarbeiten, um neue Pakete mit den marktführenden Sicherheitsservices von Akamai zu schnüren, die die Anforderungen sowohl von Großunternehmen als auch von kleinen bis mittleren Unternehmen in puncto Anwendungssicherheit erfüllen."

Nehmen Sie am Dienstag, den 12. April 2022, um 11:30 Uhr ET an einem Live-Webinar mit Gary Alterson, Vice President of Security Solutions bei Rackspace Technology, und Tony Lauro, Director of Security Strategy bei Akamai, teil: Reduce Your Cyber Vulnerability by Rethinking Risk .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg entwickeln und betreiben, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.



[1] Gartner, API Security: What You Need to Do to Protect Your APIs, Mark O'Neill, Dionisio Zumerle, Jeremy D'Hoinne. Aktualisiert am 1. März 2021, veröffentlicht am 28. August 2019. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.