01.06.2026 06:31:29

Radaan Mediaworks India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Radaan Mediaworks India hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,0 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,5 Millionen INR.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,890 INR. Im Vorjahr hatten 0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 54,04 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 76,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 228,71 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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