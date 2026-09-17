Radcom Announces $20 Mln Share Repurchase Program; Stock Up 3.55% Pre-Market

(RTTNews) - Radcom Ltd. (RDCM), an AI-driven network intelligence and service assurance solutions provider for telecom operators, on Thursday announced a share repurchase program of up to $20 million.

The program is expected to remain in effect for up to 18 months.

The repurchases will not commence until the 30-day creditor objection period ends.

The company said the program will allow it to return capital to shareholders while continuing to invest in growth initiatives.

In the pre-market trading, RADCOM is 3.55% higher at $10.51 on the Nasdaq.