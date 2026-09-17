Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
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17.09.2026 13:14:32
Radcom Announces $20 Mln Share Repurchase Program; Stock Up 3.55% Pre-Market
(RTTNews) - Radcom Ltd. (RDCM), an AI-driven network intelligence and service assurance solutions provider for telecom operators, on Thursday announced a share repurchase program of up to $20 million.
The program is expected to remain in effect for up to 18 months.
The repurchases will not commence until the 30-day creditor objection period ends.
The company said the program will allow it to return capital to shareholders while continuing to invest in growth initiatives.
In the pre-market trading, RADCOM is 3.55% higher at $10.51 on the Nasdaq.
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