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12.11.2026 06:31:28
Radcom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Radcom hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.
Radcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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