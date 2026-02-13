Radcom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Radcom präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,710 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Radcom 0,430 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 71,49 Millionen USD, während im Vorjahr 61,01 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

