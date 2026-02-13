Radha Madhav präsentierte Quartalsergebnisse

Radha Madhav präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,28 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Radha Madhav -0,980 INR je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at