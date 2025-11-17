Radhagobind Commercial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Radhagobind Commercial hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Radhagobind Commercial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at