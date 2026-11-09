Radhe Developers (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Radhe Developers (India) präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Radhe Developers (India) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Radhe Developers (India) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 98,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen INR im Vergleich zu 24,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at