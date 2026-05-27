27.05.2026 06:31:29

Radhe Developers (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Radhe Developers (India) hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Radhe Developers (India) im vergangenen Quartal 23,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Radhe Developers (India) 41,9 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,060 INR. Im letzten Jahr hatte Radhe Developers (India) einen Gewinn von 0,030 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Radhe Developers (India) im vergangenen Geschäftsjahr 111,08 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Radhe Developers (India) 76,58 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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